ДУГИН о традиционных ценностях, замене человека машинами, Chat GPT, Путине, элитах России и Запада
Метафизический выпуск – Александр Дугин на базе! Поговорим про традиционные ценности: в чем причина активного стремления Запада изничтожить традицию в любом ее понимании: христианском, мусульманском, патриотическом? Как вышло, что демократическая партия США превратилась в оплот идеологов Анти-Традиции?
Грозит ли нам замена человека искусственным интеллектом: развитие нейросетей и Chat GPT, к чему это приведет?
Как на мировой кризис смотрят элиты в России и на Западе? Путин – отец нации?
Можем ли мы найти ответы на современные вызовы в книгах великих философов прошлого: Аристотеля, Платона, Хайдеггера, Гегеля, Маркса?
Таймкоды:
00:00 Любимая заставка
00:28 На связи философ и социолог Александр Дугин
00:56 «Наша война – война времен»
05:19 Появление антирелигиозной цивилизации было немыслимым
09:43 Ожидание «конца времен» – попытка «заглянуть за горизонт»
15:40 История нелинейна. Особенности либерализма
19:55 Структурная социология: от индивидуальной к коллективной психологии
24:31 Евразийская общность народов – не смешение, а гармония
30:20 Традиционные ценности в России: как они выглядят?
35:19 Любая ценность, вырванная из среды, теряет свой смысл
41:16 Технологический прогресс уничтожает людей
47:16 Традиционные ценности «с кулаками» – незрелый традиционализм
50:31 «Деколонизация России» – операция по расколу страны
57:14 Нам нужен новый язык!
1:04:44 О дебатах с Бернаром-Анри Леви
1:08:21 О последователях Дугина за рубежом
1:15:21 У Америки есть шанс на Трампа?
1:18:07 Очередной Кеннеди в опасности
1:25:42 «Тирания возникает из демократии»
1:30:38 Финал выпуска
Комметарий редакции
В этой беседе обсуждались следующие основные темы:
1. Война на Украине как "война конца времен", имеющая глубокий эсхатологический и цивилизационный смысл. Россия борется против "цивилизации антихриста" Запада.
2. Необходимость деколонизации российского сознания и отказа от западных концепций. Потребность в новом суверенном мировоззрении и "языке" России как цивилизации.
3. Критика современного либерализма и "постчеловеческих" тенденций на Западе. Обсуждение бездуховности и деградации западной цивилизации.
4. Возврат к традиционным ценностям в России, необходимость гармонизации разных традиций в евразийском пространстве.
5. Шансы Трампа и традиционалистов в США противостоять глобалистской "хунте" демократов.
6. Критика современной западной демократии как "власти меньшинств".
В целом, в беседе прослеживается мысль о противостоянии России и традиционных ценностей либеральному глобализму Запада, ведущему человечество к духовной деградации. Делается акцент на необходимости возрождения традиционных основ в противовес либеральному индивидуализму.