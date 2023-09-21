Комметарий редакции

Метафизический выпуск – Александр Дугин на базе! Поговорим про традиционные ценности: в чем причина активного стремления Запада изничтожить традицию в любом ее понимании: христианском, мусульманском, патриотическом? Как вышло, что демократическая партия США превратилась в оплот идеологов Анти-Традиции?Грозит ли нам замена человека искусственным интеллектом: развитие нейросетей и Chat GPT, к чему это приведет?Как на мировой кризис смотрят элиты в России и на Западе? Путин – отец нации?Можем ли мы найти ответы на современные вызовы в книгах великих философов прошлого: Аристотеля, Платона, Хайдеггера, Гегеля, Маркса?Таймкоды:00:00 Любимая заставка00:28 На связи философ и социолог Александр Дугин00:56 «Наша война – война времен»05:19 Появление антирелигиозной цивилизации было немыслимым09:43 Ожидание «конца времен» – попытка «заглянуть за горизонт»15:40 История нелинейна. Особенности либерализма19:55 Структурная социология: от индивидуальной к коллективной психологии24:31 Евразийская общность народов – не смешение, а гармония30:20 Традиционные ценности в России: как они выглядят?35:19 Любая ценность, вырванная из среды, теряет свой смысл41:16 Технологический прогресс уничтожает людей47:16 Традиционные ценности «с кулаками» – незрелый традиционализм50:31 «Деколонизация России» – операция по расколу страны57:14 Нам нужен новый язык!1:04:44 О дебатах с Бернаром-Анри Леви1:08:21 О последователях Дугина за рубежом1:15:21 У Америки есть шанс на Трампа?1:18:07 Очередной Кеннеди в опасности1:25:42 «Тирания возникает из демократии»1:30:38 Финал выпуска

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Война на Украине как "война конца времен", имеющая глубокий эсхатологический и цивилизационный смысл. Россия борется против "цивилизации антихриста" Запада.

2. Необходимость деколонизации российского сознания и отказа от западных концепций. Потребность в новом суверенном мировоззрении и "языке" России как цивилизации.

3. Критика современного либерализма и "постчеловеческих" тенденций на Западе. Обсуждение бездуховности и деградации западной цивилизации.

4. Возврат к традиционным ценностям в России, необходимость гармонизации разных традиций в евразийском пространстве.

5. Шансы Трампа и традиционалистов в США противостоять глобалистской "хунте" демократов.

6. Критика современной западной демократии как "власти меньшинств".

В целом, в беседе прослеживается мысль о противостоянии России и традиционных ценностей либеральному глобализму Запада, ведущему человечество к духовной деградации. Делается акцент на необходимости возрождения традиционных основ в противовес либеральному индивидуализму.