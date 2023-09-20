За фасадом прогресса и оптимизма, за скорым полётом на марс и радостными криками на презентации нового айфона скрывается глубокая деградация интеллекта.

Родившись совсем недавно, мы наблюдаем окружающий мир и восхищаемся его техническим совершенством, нам кажется, что мы сегодня живём на пике человеческих интеллектуальных способностей. Однако, справедливо ли это? Есть ли нам с чем сравнивать? В учебниках по истории, безусловно умные академики, ровно как и кинорежиссёры на больших экранах рассказали нам о грязной жизни прошлого. Включая любое кино о прошлом, вы увидите немытые лица, грубые речи и непробиваемую тупость. Разумеется, за этими образами стоит лишь глубокая убежденность в линейности прогресса. Авторам подобных нарративов кажется, что человек движется из дикости к божественности. Чем объясняется его уверенность? Сегодня мы узнаем, что ничем научным. Просто глубокой уверенностью в своей правоте.

В действительности, наши предки были не просто умнее, но, кому-то покажется, что их жизнь была устроена гораздо более разумно. Оказывается, они так же создавали больше новых изобретений. Они были более счастливы и существовали в гармонии с окружающим миром. Была ли их жизнь лучше? Этого мы не знаем, но на то, что они были умнее нас, указывает очень много. Сегодня есть не только хорошие причины считать наш мир деградировавшим интеллектуально, но мы так же знаем, почему эта деградация случилась.

Разные сферы науки указывают на единую тенденцию. Современный человек действительно становится менее умным. Сможем ли мы ответить на очередной вызов, причиной которого мы стали сами?

00:00:00 О чем мы будем говорить?

00:03:03 Коррелятах интеллекта

00:03:30 Количество изобретений

00:07:40 Креативность

00:08:15 Генетика

00:08:55 Операциональная теория интеллекта

00:09:14 Гении

00:10:00 Рост

00:13:25 Скорость реакции

00:14:15 Распознание оттенков цветов

00:15:40 Концентрация, счет

00:16:10 Пространственное мышление

00:16:25 Сложность слов в книгах

00:16:52 IQ

00:19:19 Почему важен IQ

00:25:25 Корреляции с IQ

00:28:10 Можно ли доверять когнитивной психологии?

00:32:25 Что же снижается?

00:33:33 Почему падает интеллект?

00:34:37 Объём работы

00:37:07 Питание, которое можно изменить

00:41:15 Питание, которое нельзя изменить

00:44:26 Биоаккумуляция

00:50:25 Токсины в окружающей среде

00:58:11 Почему умные люди не размножаются?

00:59:10 Контрацепция

01:00:44 Экономическая невыгодность детей

01:07:53 За кем будущее?

01:09:55 Медицина

01:12:00 Вывод

Комментарий редакции

Автор этого пространного видео приводит множество аргументов в пользу того, что интеллект современных людей снижается по сравнению с предыдущими поколениями.

Во-первых, он указывает на резкое падение числа крупных изобретений и научных открытий в расчете на душу населения. Если в 1870 году это число составляло 15 изобретений на 1 млн человек, то сейчас – всего 4. При этом уровень образования существенно вырос, а доступ к информации стал практически неограниченным благодаря интернету.

Во-вторых, различные тесты показывают снижение креативности, скорости реакции, оперативной памяти, пространственного мышления у детей по сравнению с прошлыми поколениями.

В-третьих, уменьшается доля людей с выдающимися способностями, которых можно назвать гениями.

В-четвертых, результаты тестов IQ по всему миру демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению – примерно на 1,5 пункта каждое десятилетие.

Причины автор видит в том, что умные люди размножаются меньше из-за более широкого использования контрацепции, откладывания деторождения, нестабильности браков. Также современная медицина позволяет выживать детям с наследственными заболеваниями, ухудшая генофонд. Кроме того, загрязнение окружающей среды и использование вредных химикатов негативно влияет на интеллект.

Автор приходит к выводу, что интеллект человечества действительно снижается, и это грозит серьезными последствиями для будущего цивилизации. По его мнению, эти тенденции обусловлены самой природой современного общества и вряд ли могут быть легко изменены.

Стоит учитывать, что на протяжении истории наука и технологии усложнялись, и создание некоторых современных изобретений, таких как компьютер, требует гораздо больших интеллектуальных усилий, чем, например, создание колеса или паровой машины в прошлом. Тем не менее, приведённые автором тенденции тревожны и требуют особого внимания.