Российское медиа пространство наполнено радостными сообщениями – Вашингтон и Варшава разочаровались в Зеленском.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет гарантировать Украине новый раунд финансирования: «Зеленский что — избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать».

Президент Дуда отменил встречу с Зеленским в Нью-Йорке и пригрозил перекрыть транзит военных грузов на Украину.

Ура-Ура-Ура!!!

Как известно, утопающий хватается за соломинку. Точно также и жаждущие того, чтобы украинский кризис рассосался сам-собой, чтобы отношения с Западом вернулись на круги своя и можно было бы вновь беззаботно плавать на арестованных яхтах и устраивать банкеты в арестованных замках на Туманном Альбионе готовы в каждой ласточке видеть приход весны. А обслуживающие их медиадеятели, соответственно, рады стараться и принести им желанную весть о том, что «лед тронулся».

Сколько лет уже мы слышим эти радостные крики о «прозрении» Запада? Если не ошибаюсь с 2014 года.

За прошедшие 9 лет сколько раз высоколобые аналитики убедительно и аргументировано доказывали нам, что для Запада Украина – «чемодан без ручки», что вот-вот это осознают, наконец, и западные элиты, к сожалению, не читающие и не слушающие этих светочей политологии.

Сколько раз, захлебываясь от радости, нас извещали, что Запад увидел-таки нацистскую суть киевского режима и, конечно, же завтра в ужасе отшатнется от него.

Всех этих радостных истерик и не перечислишь.

И вот опять все те же песни.

Может стоит протрезветь? Неужели кто-то верит, что в компетенции Президента Польши разрешать или не разрешать транзит военных грузов на Украину. Представляю, какой гомерических хохот раздался бы в Вашингтоне, если бы Дуда (предварительно тронувшись умом) издал бы Указ о запрете транзита.

Спикер Палаты представителей Конгресса – фигура, несомненно, куда более влиятельная, по сравнению с Дудой. Но разве из Конгресса в первый раз звучат грозные заявления в адрес киевского режима по поводу неведомо куда (точнее очень даже ведомо) исчезнувших денег американских налогоплательщиков.

Только слова остаются словами. А танки «Абрамс» уже отправляются на Украину, и самолеты F-16 скоро туда же прибудут, как прибудут и дальнобойные ракеты.

Разве не очевидно, что все эти грозные заявления, во-первых, прямо связаны с внутри американскими политическими разборками, а во-вторых, с желанием осадить киевский режим, заставить его знать меру.

В Вашингтоне прекрасно знают, с кем имеют дело, что если бы они поставили во главе Украины бессребреников, людей честных, то они никогда бы не стали творить с Украиной того, что творит команда Зеленского. Хочешь, чтобы проводили нынешнюю политику — мирись, что определенный процент будет разворован. Когда же этот процент уворованного зашкаливает за все мыслимые пределы, тогда и начинают звучать подобные заявления и угрозы устроить ревизию.

Ситуация не новая. Наемник, который выполняет жизненно важную для хозяина задачу, нередко начинает вести себя, как партнер и ровня хозяину, а порой даже пытается сесть ему на шею. Выгнать? Но кто другой сделает эту работу? Вот и приходится время от времени устраивать обнаглевшему наемнику «холодный душ» для вразумления.

Именно это в отношении Зеленского мы сейчас и наблюдаем.

Комментарий редакции

В данной статье автор высказывает следующие основные тезисы:

1. В российских СМИ появились сообщения о том, что США и Польша разочаровались в Зеленском и могут сократить финансовую и военную помощь Украине. Автор называет эти сообщения "радостными вестями" для России.

2. Однако на самом деле нет никаких признаков того, что США и Польша действительно готовы отказаться от поддержки Украины. Заявления политиков – это лишь попытка "осадить" Зеленского и его режим, чтобы они "знали меру".

3. США не могут пойти на разрыв с Украиной, поскольку им нужен Зеленский для проведения их политики в регионе. Они вынуждены мириться с коррупцией в обмен на лояльность режима.

4. Так что радость в российских СМИ преждевременна – на самом деле никакого "прозрения" Запада в отношении Украины не происходит. Поддержка Зеленского будет продолжена в прежнем объеме.

Выводы:

- Заявления западных политиков о сокращении помощи Украине – это элемент давления на Зеленского, а не реальная политика.

- Российские СМИ склонны преувеличивать любые разногласия Запада и Украины.

- США вряд ли пойдут на разрыв с Зеленским, поскольку он выполняет их интересы в регионе.