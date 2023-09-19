Беседа посвящена обсуждению недавнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и возможному сотрудничеству между Россией и КНДР.

Основные обсуждаемые вопросы:

- Подробности визита Ким Чен Ына в Россию – его встречи с Путиным, посещения космодрома Восточный, авиационных и судостроительных предприятий. Обсуждается заинтересованность Ким Чен Ына в российских военных технологиях.

- Возможное военно-техническое сотрудничество России и КНДР, в том числе поставки Россией вооружений КНДР. Обсуждаются слухи о таких поставках и их правдоподобность.

- Перспективы снятия антироссийских санкций с КНДР и налаживания экономических связей между странами. Отмечается, что пока Россия не собирается этого делать.

- Возможное усиление политических и военных связей между Россией, КНДР и Китаем в противовес США. Обсуждается реакция США на сближение России и КНДР.

- Оценка текущего состояния экономики и политической системы КНДР, перспективы развития страны. Высказывается мнение, что КНДР остаётся социалистическим государством.

Также в статье дана критика взглядов российского блогера Максима Каца на КНДР.