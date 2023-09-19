Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию. Действительность и либеральная ложь Максима Каца

26 0

Беседа посвящена обсуждению недавнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и возможному сотрудничеству между Россией и КНДР.

Основные обсуждаемые вопросы:

- Подробности визита Ким Чен Ына в Россию – его встречи с Путиным, посещения космодрома Восточный, авиационных и судостроительных предприятий. Обсуждается заинтересованность Ким Чен Ына в российских военных технологиях.

- Возможное военно-техническое сотрудничество России и КНДР, в том числе поставки Россией вооружений КНДР. Обсуждаются слухи о таких поставках и их правдоподобность.

- Перспективы снятия антироссийских санкций с КНДР и налаживания экономических связей между странами. Отмечается, что пока Россия не собирается этого делать.

- Возможное усиление политических и военных связей между Россией, КНДР и Китаем в противовес США. Обсуждается реакция США на сближение России и КНДР.

- Оценка текущего состояния экономики и политической системы КНДР, перспективы развития страны. Высказывается мнение, что КНДР остаётся социалистическим государством.

Также в статье дана критика взглядов российского блогера Максима Каца на КНДР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XVNbzD6x3hE
Метки: Видео, ким чен ын, кндр, либералы, Россия, северная корея, фальсификации
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Несговорчивый Ким и подготовка войны с Ираном
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
В.В. Путин - Вопрос-ответ от 4 июня 2018 г.
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru