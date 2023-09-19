Насильник и жертва: два лица современного Китая // Олег Комолов. Простые числа
Если спросить среднестатистического гражданина о том, кто является ближайшим союзником России, большинство назовёт Китай. И пусть банки этой не работают с российскими платёжными картами, а представители КНР в ООН не спешат бросаться на амбразуру санкций. Силами госпропаганды создан образ Китая как верного и надёжного товарища, который сражается бок о бок с Россией против гнёта западного империализма.
Но если отбросить эти пропагандистские нарративы, остаётся важная проблема, требующая глубокого осмысления. А что такое Китай? Какое место экономика этой страны занимает в международном разделении труда? Какова роль КНР в глобальных потоках капитала? Каковы цели его внешней политики и какое место в этой стратегии занимает Россия? На эти вопросы в академической среде и в публичном пространстве вам предложат широкий спектр ответов.
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0:00 Китай – союзник РФ?
2:00 Китай – хищник или жертва?
4:05 Инвестиции КНР
9:11 Внешняя торговля КНР
17:23 ВВП Китая
24:23 Заключение