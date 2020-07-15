Как Великобритания пытается разрушить институт семьи в России

Источник: SMNews

Недавний инцидент с вывешиванием флага ЛГБТ-сообщества вслед за посольством США и на здании дипломатического представительства Великобритании в Москве дал повод порассуждать о британском участии в наших внутренних делах.

Уже несколько лет британцы стремятся навязать России принятие закона о семейно-бытовом насилии (СБН).

Сегодня поговорим о том, насколько тесно увязаны в этом вопросе интересы так называемых независимых правозащитников, активных сторонников ЛГБТ и дипломатов Великобритании.

БРИТАНИЯ — ЛИДЕР В БОРЬБЕ С СБН И ЗА ПРАВА ГЕЕВ

Эксперты относят Великобританию к лидерам по борьбе с домашним насилием и отстаиванию прав геев. Весной этого года в британский парламент для рассмотрения поступил проект закона о домашнем насилии. Как отмечает интерактивное издание «Завтра.ру», законопроект существенно дополнен и ужесточен по сравнению с предыдущей версией.

«Его отличие в том, что защита жертв и их обеспечение жильем и другими формами поддержки теперь становится обязанностью местных властей. Кроме того, при судебных разбирательствах в семейных судах теперь будет запрещен перекрестный допрос жертв стороной насильника».

Среди нововведений также предполагается запрет общения «жертвы насилия» и «насильника», а также отказ от принудительного лечения от алкоголизма и наркомании у насильника, если они у него выявляются.

Полиция будет получать специальные ордеры на защиту жертв домашнего насилия. Для исполнения новых функций планируется выделить специальное финансирование. Кроме того, штат полицейских будет увеличен на 20 тысяч человек.

Британцы расширяют и определение домашнего насилия. Оно охватывает сейчас дополнительно понятие «экономического насилия», при котором ограничивается доступ к «основополагающим экономическим ресурсам жертвы», таким как деньги, еда, транспорт, одежда, удобства, работа и жилье. Включены и «новые способы, которыми насильники контролируют свои жертвы». В их числе — «техническое насилие», когда «насильник» использует персональные или домашние устройства и гаджеты для контроля своей жертвы.

Комментируя новшества, ИА «Красная весна» сделало вывод о тенденции агрессивного расширения и без того «драконовских понятий домашнего насилия, существующих в Великобритании».

«Но дело не только в том, что при помощи таких широких определений насилия можно блокировать любые формы близких отношений между людьми.

Несмотря на то, что британские НКО, «борющиеся с насилием», и так уже имеют широчайшие полномочия вмешательства в личную жизнь семей, они хотят полностью переложить ответственность за любых, в том числе и мнимых, жертв на местные власти.

В дальнейшем такой подход имеет большие перспективы — феминистки смогут «обоснованно» обвинять британское государство в том, что оно само является насильником, уклоняющимся от защиты «жертв». С аналогичными лозунгами в Испании уже проводятся многотысячные митинги женщин, на которых они, в частности, требуют уничтожения государства как главного патриархального насильника», — констатирует издание.

Помимо практики борьбы с СБН Великобритания находится в числе наиболее либеральных стран в отношении прав ЛГБТ. Однополые отношения были декриминализированы в Англии и Уэльсе ещё в 1967 году, спустя 13 лет это сделали в Шотландии, через 15 лет — в Северной Ирландии.

В 2003 году в Великобритании был принят закон, защищающий ЛГБТ от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. С 2004 года британские однополые пары получили возможность заключать гражданские партнёрства. А в 2014 право заключения однополых браков получили представители ЛГБТ Англии, Уэльса и Шотландии, а с 2020 — и Северной Ирландии.

Как показывает практика, в борьбу против СБН Великобританией активно вовлечены представители движений и организаций, отстаивающих права сексуальных меньшинств.

Этот тренд британцы в полной мере стремятся распространить и на Россию.

О БРИТАНСКИХ ХОЗЯЕВАХ РОССИЙСКОГО ГЕЙ-ЛОББИ

В 2019 году десятки иноагентов, ЛГБТ- и феминистских объединений поставили свои подписи под так называемым открытым письмом, где требовали принять в России закон «о домашнем насилии».

Подписанты предлагали узаконить европейские ценности: ввести понятия «семейного или бытового насилия» (СБН) в российское законодательство, создать некую систему охранных ордеров для «жертв насилия» и разработать «комплексную систему помощи пострадавшим от насилия в семье».

В числе сторонников этого нововведения были Российская ЛГБТ-сеть, Ресурсный центр для ЛГБТ, Фонд «СПИД. Центр», Фонд «Сфера», международная правозащитная группа «Агора», Центр «Мемориал», Комитет против пыток, ИАЦ «Сова», проект «Русь сидящая», «Либеральный феминизм в Уфе», инициативная группа «Феминистки поясняют» (СПб), правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», «Федерация ЛГБТ-спорта России», проект «Насилию.нет» и другие. Опираясь на список подписантов, можно понять, какие слои общества заинтересованы в принятии деструктивного закона. Достоверные источники среди указанных организаций утверждают, что финансовые вливания, направленные на лоббирование закона о СБН, они получают от британского посольства.

Сторонников принятия закона о СБН не раз уличали в манипуляции общественным мнением, а именно в том, как они без всякого стеснения и цинично драматизируют уровень насилия в российских семьях. В этой же струе — и лживые заявления о недостаточности у России законодательной базы для пресечения.

В качестве одного из наиболее ярких информационно-пропагандистских проектов, созданных для продвижения закона о СБН можно назвать Интернет-проект «Насилию.нет», созданный Аленой Поповой совместно с юристами Консорциума женских неправительственных объединений Анной Ривиной и Мари Давтян.

Сторонником навязывания России британской модели «борьбы с насилием» стоит считать и возглавляемый Мариной Писклаковой-Паркер кризисный центра «АННА». Сотрудники центра, по данным журналиста, приняли непосредственное участие в разработке законопроекта о СБН и распространении мифа о «14 тысячах женщин, гибнущих от рук мужей ежегодно».

Феминистка Марина Писклакова-Паркер была замужем за отставным агентом ФБР Томасом Паркером, который, по данным «Катюши», переквалифицировался в борца с СБН. Чета Паркер входила в оргкомитет организации Human Rights Watch штата Калифорния в тот момент, когда членом Совета директоров был Джордж Сорос. Писклакова-Паркер имеет опыт работы в организации по защите прав женщин Vital Voices Global Partnership, которая была создана 23 года назад по личной инициативе известных американских русофобов Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт.

Сейчас Писклакова-Паркер «переориентировалась» на британские «демократические» ценности. Вместе с Давтян и соратниками они получают деньги от британского посольства и различного рода консультации от его сотрудников как главные идеологии проталкивания закона о СБН наряду с активистами российского гей-лобби.

В эту когорту можно включить и оппозиционера Максима Каца, выступавшего за легализацию в стране браков геев и лесбиянок. В ЖЖ он признавался, что был получателем учрежденной британским правительством в 1984 году стипендии Chevening. Британцы выдают стипендию «иностранцам из 144 стран с лидерскими качествами в разных сферах жизни», полностью оплачивают стипендиатам обучение, проживание и все связанные с поездкой расходы.

Уже после обучения на стипендию, которая является инструментом формирования пробританского лобби в различных слоях российского общества, Кац в своем микроблоге писал: «Прошло время напомнить, что я считаю, что нам пора прекратить дискриминацию однополых пар и легализовать в России однополые браки».

К представителям гей-лобби можно отнести и считающего гомосексуальность традиционной ориентацией политолога Станислава Белковского.

Он, например, три года назад предлагал «спасти» курортный сезон в Крыму за счет разрешения однополых браков. И сулил, что легализация возможности геям регистрировать брак на полуострове станет основанием для снятия антироссийских санкций.

Заметна роль в вышеперечисленных процессах и директора программ Межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть», которая активно продвигает гей-тематику в России, Игоря Кочеткова. На сайте движения «Общественный уполномоченный по делам семьи» рассказывали, что Кочетков известен своим сотрудничеством с британским генконсульством.

РИА «Катюша» информировало, как застало Кочеткова за обсуждением финансовых вопросов с высокопоставленным работником генконсульства Великобритании: «… как говорят знающие люди, связанные с Кочетковым организации регулярно, не реже одного раза в два месяца, получают пожертвования от британских фондов в среднем по 40-50 тысяч фунтов стерлингов-в том числе через подставных лиц».

Коллеги называют Кочеткова «идейным борцом с нормой и вдохновителем множества акций по пропаганде половых извращений» и дополняют, что Кочеткова увидели в обществе заместителя генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Элизабеты Уэбб и сотрудницы Британского Форин офиса Анны Мысловой, «чья подрывная деятельность в интересах Великобритании ранее уже привела к дипломатическому скандалу»:

«Госпожа Мыслова сопровождала генконсула Великобритании в Петербурге Алана Кита на фестивале половых извращенцев «Бок о бок» и была представлена им одной из просительниц как лицо, занимающееся вопросами финансирования». Материал в СМИ стал поводом для ноты протеста, которую российский МИД направил в британское посольство.

Среди радующих против семейного насилия организаций есть и Ресурсный центр для ЛГБТ из города Екатеринбурга. Одним из его непосредственных партнеров числится британское посольство.

А у него, кстати, есть и иные методы пропаганды своих семейных ценностей. Так дипломаты этой страны, например, организовывали в столице студенческий дебаты, где просили российскую молодежь рассказать об «основных различиях традиционной (патриархальной) и эгалитарной семьи», гендерных проблемах в современной российской семье». В качестве подарков лучшим обещали «поездку на семинар на подмосковную базу отдыха за счет средств посольства Великобритании «.

Консульство Великобритании в Екатеринбурге и посольство Великобритании в Москве при содействии центра «Haven» из Вулверхэмптона спонсируют кризисный центр «Екатерина» для жертв бытового насилия в Свердловской области. Британцы так пишут о своей миссии: «Вопрос ликвидации насилия над женщинами остаётся приоритетным для Великобритании как внутри страны, так и за её пределами».

Не стоит в стороне от такой деятельности и руководство британского диппредставительства. Например, бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу помогал организовать и лично прибыл открыть Футбольный фестиваль «FOOTBALL ДЛЯ ВСЕХ», который два года назад проводила «Федерация ЛГБТ-спорта России».

Бристоу с охотой фотографировался с представителями гей-кругов и называл данное мероприятие «важной вехой в истории спортивного ЛГБТ-движения в России». Британский дипломат был уверен, что футбол станет «достоянием» геев.

В завершение официальной части на торжество принесли большой торт в форме футбольного поля с ЛГБТ-радугой.

ЦЕЛЬ — РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Британское гей-лобби в России активно приветствовало вынесенное год назад решение ЕСПЧ по делу Валерии Володиной. В материалах дела сказано: «Заявительница утверждала, что российские власти не выполнили свои обязанности по предотвращению, расследованию и преследованию актов насилия в семье, которые она перенесла от рук своего бывшего партнера, и что они также не смогли создать правовую основу для борьбы с насилием, гендерной дискриминацией в отношении женщин».

Стоит отметить, что интересы уехавшей из России женщины представляла автономная некоммерческая организация «Правовое содействие-Астрея», которую возглавляет Ванесса Коган. В качестве третьей стороны к процессу привлекли Equal Rights Trust, неправительственную организацию, базирующуюся в Лондоне и специализирующуюся «на улучшении доступа к правосудию жертв дискриминации в России».

Британская Equal Rights Trust не скрывает, её функционал — дискриминация на основании половой принадлежности, в отношении религиозных меньшинств, расовых и национальных меньшинств, лиц с ограниченными возможностями, ЛГБТ+ persons.

Кстати, Коган на суде представили как директора Правовой инициативы Stichting, правозащитной организации, базирующейся в Утрехте, Нидерланды. Нидерландская НКО «Правовая инициатива по России», по данным источника, в 2015 году получила от крупного британского фонда Sigrid Rausing Trust 3-летний грант на правозащитную деятельность в виде бесплатных юридических консультаций для «жертв» нарушений прав человека на Северном Кавказе, а также так же для подачи против России исков «жертв» в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Британский фонд Sigrid Rausing Trust выделил организации «Правовая инициатива по России» грант в размере £255 000 на 3 года. Вообще, Sigrid Rausing Trust поддерживает «Правовую инициативу по России» с 2011 года, на сегодняшний день организация получила от фонда £410 000.

И в стремлении российских некоммерческих организаций обществу закон о СБН значительную роль может играть тоже финансовый интерес. К выводу о том, что за этим кроется меркантильный интерес, пришел журналист-исследователь Максим Карев.

«Никто же не спорит, что насилие – это плохо. Вопрос в другом – почему с ним нужно бороться именно так, как предлагают авторы законопроекта? Западный опыт говорит, что к снижению насилия закон не приводит, а лишь увеличивает количество НКО и денег, которые им выделяются», — уверен эксперт.

В Совете Федерации заявляли, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может быть скорректирован с учетом поступающих предложений. И их в электронной и письменной форме поступило около 10 тысяч инициатив.

По словам замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, входящей в рабочую группу по проекту закона, по итогам обсуждения основного, базового законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия будет идти речь о поправках в УК и КоАП.

Бибикова отметила: «В ходе обсуждения проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия должен идти диалог со всем гражданским обществом, в том числе и религиозными организациями».

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта. По её словам, документ должен быть сбалансированным, и все конструктивные предложения должны быть учтены.

В том числе и предложения по сохранению традиционных семейных ценностей. То есть, тех ценностей, против которых выступает, например, видная активистка ЛГБТ-движения Мария Гессен.

Бывшая директор русской службы «Радио Свобода» в программе австралийской корпорации ABC Radio National прямо и цинично отрезала:

«Борьба за однополые браки обычно включает в себя ложь о том, что мы собираемся делать с институтом брака, когда добьёмся своего. Мы лжём, что институт брака останется неизменным — он изменится, он должен измениться. Совершенно понятно, что он должен перестать существовать. У меня трое детей, у которых пять родителей, более или менее, и я не понимаю, почему у них не может быть пяти родителей на законных основаниях. Я хотела бы жить в правовой системе, которая способна воплотить эту реальность, и я не думаю, что она совместима с институтом брака».

Однозначно, намерения британцев в России шире, чем простая борьба с домашним насилием. На лицо попытка переформатировать традиции общества и сознание россиян в тот формат, который стал бы удобным Великобритании для реализации своих целей на территории нашей страны.