Азербайджан начал операцию по ликвидации Арцаха

МО Азербайджана заявило, что начата "локальная контртеррористическая операция" на территории Карабаха.

Ведется обстрел территории Арцаха из артиллерии, включая Степанакерт.



Формальным поводом послужил очередной подрыв на минах азербайджанской техники, но вполне очевидно, что подготовку к нападению Азербайджан вел задолго до этого подрыва, концентрируя войска у границ Арцаха и Армении. Пока границы эскалации неопределены.

Нельзя исключать, что Азербайджан пользуясь наличием Пашиняна в Ереване и той политикой которую он проводит, решил при поддержке турок закруглить вопрос с Карабахом полностью.

Азербайджан сообщает, что нанесены высокоточные удары по армянским силам и военным объектам расположенным на территории Карабаха.

Воздушное пространство Азербайджана закрыто для Армении.

Российских миротворцев Азербайджан уведомил о начале контртеррористической операции.

На первом этапе операции Азербайджан занимается подавлением армянской ПВО и РЭБ, чтобы захватить полное господство в воздухе, чтобы обеспечить воздушное прикрытие для действий пехоты и техники. С учетом того, что ПВО и РЭБ Армении в Карабахе со времен войны 2020 года сильнее не стали, нет причин полагать, что Азербайджан не сможет добиться желаемого. С захватом господства в воздухе, скорее всего начнется массированное применение барражирующих боеприпасов по скоплениям живой силы и техники армян.

Министерство обороны Армении заявило, что на границах Армении ситуация стабильная.

Так как Пашинян от Карабаха отказался, то боевые действия в Карабахе к вопросам стабильности у МО Армении не относятся.

Относительно выкриков – а как же ОДКБ, напоминаю, что Армения не признала Карабах и фактически признала его частью Азербайджана. Соответственно, и ОДКБ признает подобный статус Карабаха и на него обязательства ОДКБ никогда не распространялись.

В текущих реалиях, если Армения хочет сохранения Карабаха, ей надо готовиться воевать за него самой. Россия военным путем вмешиваться точно не будет (максимум, дипломатическое посредничество), Иран вмешается, если Азербайджан под шумок захочет откусить от Армении еще и ее южную часть, чтобы пробить коридор в Нахичевань.

Все это закономерные итоги и последствия 5 лет правления Пашиняна. Очередной майдан привел очередную страну к катастрофе с территориальными потерями – никогда такого не было и вот опять.

5 лет назад на эту тему уже писал.

Разумеется, позиции России в Армении достаточно сильны, точно так же, как они были сильны и на Украине. Поэтому их будут подрывать последовательно и постепенно, изоляруя группы пророссийского влияния и готовя реальный поворот на Запад под соусом заверений в сторону Москвы, что "все по-прежнему", дабы сохранять экономические и политические преференции до того момента, когда в этом уже не будет прямой необходимости. Все это будет сопровождаються дальнейшей активизацией контактов Еревана с США, ЕС и НАТО, а также развитием работы западных НКО и спецслужб на территории этой страны. Разумеется, ситуацию можно и форсировать, путем организации кровавых провокаций на территории Армении, направленных на разжигание антироссийских настроений, для чего могут быть использованы граждане Грузии или Украины. Цели этой стратегии вполне понятны – разрушить существующий на Кавказе статус-кво и вывести Армению из сферы российского влияния. Пашинян тут является одним из инструментов, аналогом которого на Украине являлся Ющенко. (с) 30.07.2018

(https://colonelcassad.livejournal.com/7644117.html)Ныне мы видим, как руками Пашиняна этот статус-кво был разрушен. Какова цена этого курса для Армении мы уже видели в 2020-м и еще увидим в ближайшее время.

Впрочем, для Армении это не первый раз так. Можно вспомнить аналогичную поучительную историю с "поворотом на Запад" в 1919-1920 годах (см. "Как Армения стала советской республикой" (https://colonelcassad.livejournal.com/6233960.html))

Азербайджан выдвинул ультиматум – полный вывод всех вооруженных формирований Армении с территории Карабаха и ликвидации политического режима в Степанакерте. То есть фактической и окончательной ликвидации Арцаха.

Армении предстоит либо капитулировать (под тем или иным соусом), приняв ликвидацию Арцаха, либо воевать за него, объявив мобилизацию и начав полноценные боевые действия.

Судя по заявлениям МО Армении, что у "Армении нет войск в Карабахе", защищать его военным путем режим Пашиняна не собирается. Так что выбор Пашиняна выглядит очевидным – окончательно капитулировать в Карабахе, а потом сделать вид, что это не его вина, а вина России. Для этого его собственно к власти и приводили в 2018 году. Карабахских армян принесли в жертву этой политике.