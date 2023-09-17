Единый учебник истории и русификация России
О том, что ждёт “Вагнер”, об учителях новой формации, вывесках на английском и искусственном интеллекте в госуправлении – Андрей Фефелов и Дария Павлова.
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история выражает интересы правящего класса.А правит сейчас олигархия .Поэтому вам и будут рассказывать о Свагоре,царях и светлом буржуазном будущим.Все,только не то как распределяются деньги и кто их тратит больше,а кто меньше и почему.