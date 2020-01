Пепел даков стучит в румынские сердца…

Объясняется это тем, что фракийцы известны, как минимум, еще со времен Троянской войны. А переселившиеся в те времена из Древней Греции (называвшейся тогда Пелазгией) народы, в том числе этруски, подарили Риму культуру и письменность.





Во второй части авторы вновь подчеркивают близость древней латыни и языка даков. В этот раз приводится свидетельство испанского исследователя Исуса Пардо (Jesus Pardo), который длительно изучал биографию выдающегося римского императора Траяна и описал ее в книге «Eu, Imparatul Traian».



Как известно, победитель Дакии Траян родился в городке Италика, что находится Турдетании, области Испании. В своем завещании Траян якобы говорил о том, что его имя пошло от рода «Тракиян», и что в городке все разговаривали на языке, похожем на латинский, и что это также был язык даков. И произошел он от общего праязыка.



Вот почему не было никакой необходимости в так называемой языковой «романизации Дакии».

Из истории известно, что между Дакией и Римом существовали широкие контакты, особенно в кругах торговцев, аристократов. Некоторые исследователи даже выдвигают гипотезу о едином заговоре против Буребисты и Цезаря, который плела аристократия двух государств. И гибель обоих правителей почти в одно и то же время (44 г. до н.э.), возможно, не была простым совпадением. Нельзя исключить, что знать, как Рима, так и Дакии, решила устранить своих диктаторов, чтобы тем самым предотвратить большую кровопролитную войну с непредсказуемыми последствиями.





Также из Рима, с его жестокими законами и рабством, недовольные режимом мигрировали в Дакию. После мира (88 г.н.э.), заключенного Домицианом и Децебалом, Рим даже направил в Дакию мастеров разного профиля и военных инструкторов.

Учитывая достаточно широкие контакты и знати, и обычных людей возникает резонный вопрос: не служил ли стимулом для общения и взаимного интереса понятный народам язык?

В статье, посвященной первой части «Даки – захватывающие истины», шла речь о близости латинского языка старославянскому. Это касается и грамматических особенностей, которые могут сохраняться тысячелетия, и совпадений исконных, изначальных слов, таких как дом, мать, луна, солнце, быть, есть (латинские слова dom, mater, luna, sol, est).

Когда польский профессор- языковед ХIХ века Фаддей Воланский открыл также эту особенность, ему удалось прочитать многие старинные надписи и петроглифы. Труд ученого из Варшавы «Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю» перевел и издал Е.И.Классен (1795–1862), доктор философии и магистр изящных наук, статский советник, немец по происхождению.



Классен сообщает в предисловии, что Фаддей Воланский отыскал «ключ» к чтению многих надписей на камнях «Нумидии, Карфагена и Египта». Более того, ему «поддался» этрусский язык.



Вот что, в частности, пишет Фаддей Воланский:«К широко раскинувшемуся славянскому племени народов принадлежали и Геты, у которых считалось много племен, как Массагеты, Мирогеды, Тиссагеты, Тирагеты, Самогеты, Фракогеты и пр. Может быть, Геты, занимавшие часть Италии… были причиною обозначения племени своего Этрусками — (Гет’русски).



По древнейшим преданиям они сами называли себя Расы (Разы) … Этрусский (умбрийско-осский) алфавит, всем довольно известный, вытерпел много перемен…Самые позднейшие памятники, предшествовавшие незадолго перед совершенным олатинением этих Славян, имеют уже алфавит более… усовершенствованный; но и оба языка мы находим уже столь смешанными между собою, что чисто славянские слова склоняются на латинский лад и наоборот, латинские выражения являются в славянских изгибах. ОТ СЛИТИЯ ЭТИХ ДВУХ ЯЗЫКОВ ПРОИЗОШЕЛ ИТАЛЬЯНСКИИ»…



Разумеется, западные историки приняли в штыки его способ использовать старославянский в чтении этрусских надписей, а также исследования истории славян в Западной Европе. Поэтому судьба ученого была непростой. Когда профессор Варшавского университета в результате поисков обнаружил в 1847 г. «Песнь о побиении иудейской Хазарии Светославом Хоробре» иезуиты сложили из его книг костер и собирались устроить Фаддею Воланскому казнь. Ученого спас царь Николай I, наложив запрет на действия фанатиков.

О том, что у латинского и древнеславянского языков был общий предок, говорится и в книге итальянского ученого XVI века.(«Delia origine et ruccessi degli Slavi, oratione di M.V. Pribevo, Dalmatino da Lesena, etc. et hora tradotta della lingua Latina nell’Italiana da Bellisario Malaspalli, da Spalato». — Venetia, 1595).



А.Д. Чертков (XIX век), археолог и историк, создатель уникальной библиотеки, изобилующей редкими рукописями, по поводу книги итальянского историка написал: «Автор говорит, что Македоняне, Фракийцы, древние жители Иллирии, Даки и Гетты были СЛАВЯНЕ; что Новгород был обширнее Рима (XVI стол.); что многие римские императоры происходили от славянской крови» («Всеобщая библиотека России или каталог книг для описания нашего Отечества во всех отношениях и подробностях». Прибавление второе. — М., 1845.)

Сам А.Д. Чертков написал такие работы: «О переселении Фракийских племен за Дунай и далее на север, к Балтийскому морю и к нам на Русь, т. е. очерк древнейшей истории протославян» (1851); «Фракийские племена, жившие в Малой Азии» (1852); «Пеласго-фракийские племена, населявшие Италию» (1853); «О языке пеласгов, населявших Италию и сравнение его с древнесловенским» (1855—57).





Как видим, авторы фильма «Даки- новые откровения» не одиноки в своих выводах. И у них может быть достаточно оснований, чтобы подвергать критике версию «романизации» предков румын. Участник фильма, румынский историк Георги Искру утверждает, что изучение топонимики и ономастики также говорит о том, что даки не были ассимилированы.



А отсутствие в учебниках истории информации о даках, убеждает в том, что произошла фальсификация национальной идентичности.



В связи с этим может возникнуть такой резонный вопрос. Римская империя имела свои колонии в разных континентах. И везде, даже на соседних Балканах, народы сохранили свое языковое и культурное своеобразие. «Этническая трансформация» произошла только в Дакии. Как такое может быть? Обратимся к примеру из современной истории.



О «русификации» молдаван румынские унионисты трубят с утра до вечера. Однако за 200 лет (как они постулируют) «оккупации», молдаване как говорили на своем языке, так и говорят. А ведь был еще и турецкий гнет…И сами молдавские лидеры унионизма Александру Мошану, Виталия Павличенко, Михай Гимпу являют пример невозможности национальной трансформации, даже в условиях сталинских репрессий и идеологической обработки тоталитарного СССР.



«Не потому ли в учебниках истории румын и образовалась «черная дыра», в которой исчез народ даков, что это кому-то просто понадобилось? И не может ли быть, что заказчики находятся за пределами страны?» — задаются вопросом авторы картины.

Историки и исследователи, выступающие в фильме (проф. Аурел Давид, проф. Михай Попеску, д-р. Георге Искру, отставные генералы Мирча Келару, Николае Спирою и др.), приводят доводы, которые противостоят версии полной ассимиляции даков.

В горных районах найдены поселения IХ века, где проживали шахтеры, каменщики со всеми признаками сохранения прежней культуры даков. Археологические раскопки доказывают непрерывное проживание наряду с римлянами и дакийцев.

Известно, что военное присутствие римлян составляло порядка 10 тысяч человек – два легиона. Жили легионеры в укрепленных местах, гарнизонах и крепостях.



Затем по истечении срока службы (20- 25 лет) большая часть оставалась в Дакии. Но, учитывая их возраст и невысокую продолжительность жизни в то время, вряд ли они могли поспособствовать масштабному приросту населения. В оккупированную Дакию прибывали римские колонисты. Но опять же нет данных, что приток был таким, что мог заполнить всю огромную территорию порабощенного государства. Да и эмигранты не были наиболее компетентными и образованными людьми римской империи. Вероятнее – наоборот.

Тем не менее, безусловно, происходил симбиоз, особенно в областях нахождения администрации и имперских латифундиях. В настоящее время найдено до 3000 латинских надписей в 246 местностях Дакии, что, несомненно, говорит о проникновении культуры колонизаторов.



Но разве это точный показатель трансформации народа, который притеснялся, не жил в городках и вряд ли имел отношение к письменной деятельности? Логика подсказывает, что мы имеем дело лишь с интерпретацией. Более или менее научной.

Скажем, в качестве доказательства ассимиляции приводят надписи на погребальных камнях. Так, одно из надгробий сделано детьми по случаю смерти отца. Надпись сообщает, «что деда звали Комозус, отца Дайзус — оба имени дакийские, у детей же, установивших на могиле камень, имена Юистус и Валенс».



Но разве во время революции детей не называли странными именами, типа Полиграф Полиграфович? Это меняло национальность и генетику? Мог ли, только приняв имя, известный персонаж превратиться из «говорящей собачки» в потомка «р-революционера» Швондера?

Размышления дарят и такое соображение. Археологические находки очень важны. Но каков объем найденных свидетельств по отношению к тому, что не найдено? 1%? Меньше? Больше? Действительно ли разумно на подобной, неясной базе делать обобщения?





Римские колонизаторы в других завоеванных провинциях устанавливали всякого рода знаки своего присутствия. Почему их нет в Дакии? – задаются вопросом эксперты из фильма «Даки – новые откровения».



Также немаловажен такой вопрос: «С каким намерением пришли римляне в Дакию?»

Очевидно, что целью было – ограбить страну. Первым делом римлян интересовало тайное хранилище золота и серебра даков. По легендам предатели указали речку, где Децебал устроил тайник для сокровищ. И римляне вывезли сотни тысяч фунтов золота и серебра. Как известно, в Карпатах были богатые серебряные месторождения.

После победы над Дакией Рим организовал самые длительные увеселительные «игры». Они длились более 100 дней. Историки рассказывают, что богатства хватило, чтобы на некоторое время освободить население от большинства налогов, осуществить грандиозные строительные проекты. Империя вышла из тяжелого кризиса.

Римляне использовали и природные богатства Дакии, объявив их своей собственностью. В шахтах добывалось золото и серебро, а на имперских латифундиях трудились рабы и подневольные аборигены. Вывозились метал, дерево, соль. Дакийцы платили различные налоги. За эту провинцию Рим схватился мертвой хваткой.

Разумеется, эксплуатация новой римской территории не могла не вызывать протестов и сопротивления свободных даков. Но это замалчивают официальные учебники, — говорят авторы фильма.

Сразу после смерти Траяна начались набеги сарматов-роксоланов и свободных дакийцев на западные и восточные окраины провинции. Их поддержали восставшие там сородичи.

Такие походы предпринимались не один раз. В 167 году римскую провинцию Дакию атаковали костобоки. Выступления гетто-дакийцев были серьезными и значительными. Им удавалось проникнуть в Нижнюю Мезию, а оттуда через Фракию и Македонию выйти в Грецию. А к концу периода римского владычества атаки свободных гето-дакийцев становятся еще чаще. В 232 — 250 годы карпы (даки) вместе с гетами совершают новые опустошительные набеги на территории империи.

«Но почему эти факты нельзя встретить в официальных учебниках?» — задаются вопросом эксперты серии «Даки – новые откровения».

Существует много других свидетельств, что Дакия никуда не исчезла — утверждают они.

Даки-фракийцы присутствовали в IV в. на встрече религиозных иерархов. Есть упоминания об участии даков в военных кампаниях в 14 веке. Найдены надгробия XVI в. с именами даков, каменные кресты с характерным для народа исполнением. Известно, что венгры называли Михая Витязул «дакул чел рэу» («худший из даков»). А руководителя восстания XVIII века Хория австрийцы в официальных документах и сообщениях именовали «Horia Rex Dacia».





Одному из исследователей удалось найти во французской библиотеке старинную поэму «Кынтекул Дакулуй» («Песня дака»).

Другими словами, слишком много обнаруживается свидетельств, чтобы их можно было игнорировать.



Сегодня древняя столица даков Сармизегетуза входит в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Но изучен город с тысячелетней историей лишь незначительно, на 3-5% .

Авторы фильма призывают начать комплексное и междисциплинарное исследование, а не только археологическое.

Важна правда. Не стоит держаться за догмы и мнения, возникшие на основе недостаточной информации. Многие работы так называемых непререкаемых авторитетов и древних, и современных, все же никогда не перестают быть лишь версиями и интерпретациями. Не нужно ставить результаты поисков в зависимость от имени или ученой степени. Скажем, о войнах римлян и даков главным образом известно из работ историка Дио Кассиуса и из барельефов на колонне Траяна, некоторых косвенных свидетельств. Не маловато ли для объективной картины?



Разве красота научных изысканий не состоит, в том числе, в признании собственных ошибок? – спрашивают себя и румынское общество создатели фильма «Даки – новые откровения».

История была, и будет оставаться бесконечным лабиринтом. Она полна загадок и поэтому является такой притягательной.

Особенно хорошо это должны понимать наши современники. На них со страниц многочисленных газет, научных и популярных изданий, с телеэкранов, обрушиваются весьма противоречивые толкования событий, происходящих сегодня.

Пытливые умы прибегают к уловке – обращаются к самым разным источникам. Но и после этого их может ожидать разочарование. Так как спустя некоторое время обнаруживается какой-то «новый» факт или что-то в «одежде факта», и взгляд на событие может измениться кардинально.У современных молдаван перед глазами события 7 апреля 2009 г.



Что это было? Революция? Государственный переворот? «Шутка» московского блогера? Где голоса маститых ученых-историков? Их можно будет услышать спустя много-много лет. Можно не сомневаться, что это будут версии, угодные правящей верхушке.

Истина неуловима, она, как сегодня говорят, всегда «где-то рядом». Но это вовсе не повод отказаться от самостоятельных исследований.

