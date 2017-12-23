Как наша Россия выглядит в учебниках истории стран бывшего СССР

Источник: www.ural.kp.ru

«Комсомолка» полистала учебники истории бывших республик Советского Союза, чтобы узнать, что они пишут о времени, которое провели вместе с нами, в составе одной страны

26 лет назад, в декабре 1991-го, в Беловежской Пуще неожиданно для всего мира было объявлено, что огромная страна — СССР — прекращает свое существование. Хотя эту территорию веками собирали в единое государство из множества земель и народов. Накануне этой даты «Комсомолка» полистала учебники истории бывших республик Советского Союза, ставших независимыми. Что они пишут о времени, которое провели вместе с нами, в составе одной страны? Что вбивают в головы своим детям о нашем общем прошлом?

Из казаков делали «настоящих русских»

Нынешние украинские историки настаивают на «колониальном» статусе Украины в составе Российской империи. И, конечно, уже тогда «казацкая держава» в отличие от России была «европейской нацией».

«Уничтожение казацкой государственности и русификация вывели Украину из средоточия европейских наций, – пишут в школьных учебниках.

– Российское правительство пыталось превратить украинцев в этническую массу без своих лидеров и исторической памяти… Петербург стремился сделать украинцев «настоящими русскими»… Чтобы в сознании наших предков Отчизна не воспринималась как что-то целостное и отдельное от России, бывшие украинские регионы получили названия: «Западная Россия», «Юго-Западная Россия», «Южная Россия», или «Новороссия». «Украина рассматривалась прежде всего как стратегический трамплин для продвижения России на Балканы и в Средиземноморье».

А о гибели СССР, оказывается, на Украине мечтали и партийные вожди.

«Все широкие массы украинского населения убедились в бесперспективности сохранения СССР». И не только «украинское диссидентство», но и «национально сознательную партноменклатуру и политически, и экономически тяготила советская имперская система».

«После подавления в республике заговора, организованного ГКЧП, медленные и противоречивые шаги республики на пути к суверенитету приобрели стремительный характер, появилась новая, самостийная украинская держава – Украина».

(А. К. Струкевич, И. М. Романюк, Т. П. Пирус — История Украины (XVI — XVIII вв.). Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. — Новітня історія України.

Частина друга (1939 — 2001)

Взяли нас без боя

ГРУЗИЯ

Взяли нас без боя

Вхождение в состав Российской империи грузинские учебники представляют как вероломство:

«Россия беспрепятственно добилась того, чего Турция и Иран не смогли добиться в ожесточенных боях. Она без всяких осложнений упразднила Картли-Кахетское царство». «Главным для этого периода является национальное движение грузинского народа против российского колониального господства».

СССР тоже, по мнению грузинских историков, «установил российский оккупационный режим»: «Советская власть всеми мерами пыталась принизить грузинское национальное самосознание и самобытность…»

Крушение СССР, как считают грузинские историки, началось со стран Восточной Европы. В Грузии вообще, как и на Украине, без Европы — никуда.

«С середины 80-х годов ХХ века все более очевидным становится кризис в странах соцлагеря… Реформы не дали результатов… Крушение социалистической системы в восточноевропейских странах способствовало ликвидации власти коммунистов в Советском Союзе и распаду советской державы».

(Учебник М. Вачнадзе, В. Гурули и М. Бахтадзе — История Грузии.)

ЭСТОНИЯ

Взаимные набеги

Первые контакты с русскими описаны в эстонских учебниках как «взаимные грабительские набеги». Ну хотя бы так — ни вашим ни нашим. Но вхождение в состав Российской империи подается уже исключительно в негативе: «Для эстонцев это означало восстановление крепостничества… Но эстонцы, жившие компактно, русификации не поддавались».

А распад СССР преподносится как заранее предрешенный:

«У руководителей СССР не было ни новых идей, ни успехов, не было бескорыстных сторонников. Вопрос стоял так: когда именно умрет система и не станет ли её смерть причиной большой войны».

(А. Мяэсалу, Т. Лукас, М. Лаур, Т. Таннберг — История Эстонии, часть II (с середины XIX века до 1997 года). Андрей Федоров — История XX века, часть 2.)

Немцы пришли — грабили, поляки пришли — грабили

ЛАТВИЯ

Немцы пришли — грабили, поляки пришли — грабили

Вхождение в состав Российской империи оценивается латвийскими историками как «завоевание по имперским соображениям и исходя из агрессивных устремлений — для выхода к Балтийскому морю».

Правда, они не могут четко сказать, кто их больше «угнетал» – Россия, Германия, Швеция или Польша. Ведь эти земли переходили из рук в руки.

«Опустошительное вторжение в Ливонию русского царя Ивана Грозного принесло неслыханные бедствия латышскому народу. А поражение русского царя привело к усилению гнета латышских крестьян — как со стороны немецких помещиков, так и со стороны новых господ — из Речи Посполитой и Швеции», — пишется в латвийских учебниках.

Про 1917-й говорится так:

«Во время первой народной революции в России революционеры Латвии были одними из самых активных борцов против царской власти. Борясь против царя и немецких помещиков, латышский народ боролся также за свое национальное освобождение, против онемечивания и русификации».

А вот что читаем про войну СССР с фашистской Германией:

«Безжалостное обращение с населением коммунистов стало причиной того, что сначала немцев встречали как освободителей. Но уже в начале оккупации латыши утратили надежду на восстановление независимости государства».

«По итогам войны Латвия снова попала под советское оккупационное ярмо…»

Но самое удивительное – в Латвии жалуются на то, что СССР… поднял в республике промышленность.

«Вопреки возможностям и интересам республики необоснованно росла промышленность, ввозились рабочие и сырье со всего Советского Союза. Последствиями этой политики были загрязнение природы, нехватка жилья и продуктов питания…»

В общем, латышских школьников убеждают – советский строй был «оккупационным»:

«Распад СССР ознаменовался пробуждением латышского народа, падением тоталитарного оккупационного коммунистического режима. Народ, у которого на его родине была ограничена свобода, начал борьбу за свое существование».

(Курлович Г., Томашун А. — История Латвии для основной школы. Учебное пособие — И. Баумерт, Г. Курлович, А. Томашун. Учебник для средней школы — Kurlovics G., Tomasuns A.)

АЗЕРБАЙДЖАН

«Гнет был невыносимым»

Статус своих территорий в составе Российской империи учебники истории Азербайджана оценивают как «колониальный», а русских чиновников – как грабителей:

«Россия стремилась превратить Южный Кавказ, в том числе и Азербайджан, в источник прибыли, добиться господства на Каспийском море, превратив его во внутреннее море России. Природные богатства Азербайджана хорошо были известны русской науке. Не случайно, что правительство Екатерины II связывало присвоение указанных богатств с оккупацией этой страны».

«В Азербайджане, в сравнении с соседними народами, национальный, религиозный и социальный гнет был ещё более невыносимым. Все царские чиновники на Кавказе с жадностью присваивали народное добро, оскорбляли национальные чувства людей…»

СССР же, по мнению азербайджанских историков, рухнул из-за межнациональных конфликтов:

«…Советская империя в состоянии общего кризиса социализма восстановила против себя все демократические силы мира, разожгла межнациональные конфликты (поощряла армянскую агрессию), мусульманско-христианское противостояние и рухнула в результате борьбы народов за независимость».

(Учебник для общеобразовательной школы под руководством Т. Велиева.)

АРМЕНИЯ

Колония и расцвет

Армянские ученые проявляют в учебниках истории более взвешенный подход, отмечая и прогрессивные стороны завоевания Россией Закавказья. С одной стороны, это «период колониализма», а с другой — «время расцвета национальной культуры».

Но в целом «на Армению смотрели как на колонию, делали из нее сырьевой источник и рынок сбыта товаров», пишется о царских временах.

К СССР в армянских учебниках претензий ещё больше:

«…Союз равноправных государств в составе СССР превратился в однородное централизованное государство, в котором не рассматривался национальный вопрос… Таким образом, для армянского народа и Армянской ССР нечестно и неверно решились территориальные вопросы, имевшие жизненно важное значение (Нагорный Карабах, Нахичевань)…»

(Учебник истории под редакцией академика НАН В. Бархударяна.)

Сырьевая база с мизерными правами

КИРГИЗИЯ

Сырьевая база с мизерными правами

Оказывается, Российская империя ждала, когда Киргизия сама «разрушится», чтобы сделать из нее колонию. Так учат школьников Кыргызстана.

«Не успев окрепнуть и утвердиться, кыргызское ханство разрушилось изнутри. Для царской России сложились благоприятные условия, чтобы присоединить кыргызские племена, — пишут в учебниках киргизские историки. — Колониальные власти всячески препятствовали созданию условий для развития кыргызского народа… Кыргызы не раз поднимали восстания против завоевательной политики русского царизма».

Не меньше, чем «русскому царизму», досталось в киргизских учебниках и ГКЧП, который хотел остановить распад СССР.

«В случае реализации своих планов путчисты немедленно ликвидировали бы все Декларации о суверенитете республик, в том числе и Кыргызстана, превратив его обратно в сырьевую базу с мизерными правами. Сама идея заговора и его последователей была направлена против демократических реформ, проводимых в республике».

(Краткая история Кыргызстана — А. С. Мырзакматова, О. Дж. Осмонов, К. С. Молдокасымов. Учебник для средней школы. М. К. Иманкулов.)

КАЗАХСТАН

Не было никакого «советского народа»

Учебники казахстанских историков обосновывают главный тезис: почему их страна — не Россия с её «колониальной политикой».

«В XVIII — XIX веках казахский народ вел непрерывную борьбу за независимость против Джунгарского ханства, Цинской империи, а затем оказался лицом к лицу с Российской империей… Присоединение Казахстана к России происходило в течение 135 лет. В нем имели место и добровольное вхождение, и завоевание казахских земель… Многонациональный состав населения Казахстана сформировался в результате колониальной политики. Переселение представителей других национальностей в Казахстан началось в период царской власти и продолжалось в советское время».

А потом произошло «освобождение народа от экономического, политического гнета другого государства…»

И советский народ, по мнению казахских историков, вообще был мифом:

«В СССР считалось, что появилась новая общность людей — советский народ. О том, что этот тезис не имеет ничего общего с действительностью, говорит тот факт, что на его территории постоянно вспыхивали межнациональные конфликты… К декабрю 1991 года Казахстан уже стоял на пути перехода от советской системы к политическому устройству, основанному на приоритете демократических, человеческих ценностей».

(Байпаков К., Дикань М. — Рассказы по истории Казахстана. Койгельдиев М. К. и др. — История Казахстана.)

УЗБЕКИСТАН

Во всем виновны большевики и хлопок

В узбекских учебниках вхождение в Российскую империю описывается как многоходовая комбинация.

«Одной из причин захвата царской Россией Средней Азии стало прекращение ввоза в Европу американского хлопка… Возник кризис в текстильной промышленности. Надо было искать новые источники сырья. Все это ускорило наступление Российской империи на Среднюю Азию. Так Средняя Азия превратилась в фактор огромной политической и стратегической важности в международных отношениях…» Фактор огромной важности — звучит красиво. А что в итоге? «Широкая программа колонизации орошаемых районов с созданием 300 тысяч русских хозяйств».

Но советская власть оказалась ещё хуже.

«Идеи большевиков были непонятны и не соответствовали истинным стремлениям коренного населения республики. Население не желало немедленно перейти к общенациональной форме собственности. Большевики попирали национальные нравственные ценности и традиции… И, если называть вещи своими именами, Узбекистан представлял собой полуколониальную страну…»

О распаде СССР узбекские историки говорят восторженно: «Осуществилась вековая мечта. Страна, наш народ освободились от политической зависимости, наши границы, закрытые более ста лет, открылись для всего мира. Мировое сообщество с открытой душой приняло Узбекистан».

(Р. Фармонов, А. Садыков — Всемирная история. Новая история. XVII — XIX вв. Г. Хидоятов, В. В. Костецкий — История Узбекистана (вторая половина XIX — начало XX вв.) К. Усманов, М. Садиков — История Узбекистана (1917 — 1991).)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МАРТЫНОВ, директор Международного института новейших государств:

Думали: отделятся — и сразу разбогатеют

— На самом деле все эти учебники истории для бывших советских республик написаны если не одними людьми, то по одному и тому же заказу на одни и те же деньги. В 90-х годах практически везде на постсоветском пространстве появились отделения фонда Сороса. И начали подбирать нужных людей, готовых фальсифицировать историю. Товарищ Сорос с удовольствием и щедро это оплачивал. Старшее поколение ещё помнит, как жилось в единой стране на самом деле. А вот молодежь воспитывается уже на этих «учебниках ненависти». Плоды этого мы особенно ярко видим на Украине, в Прибалтике. Речь о прямом внешнем идеологическом вмешательстве.

Семенам Сороса помогали взрасти и многие руководители бывших союзных республик. Они думали тогда о своей личной власти, о том, как выйти из-под опеки Москвы. И внушали своим народам, что именно они кормят и одевают весь остальной Союз. А в остальных республиках — нахлебники. Стоит только отделиться от них — и жизнь станет богатой.

Спустя четверть века можно подвести итоги. Ни одна из бывших советских республик не достигла уровня развития 1991 года. Никто не смог даже приблизиться к нему.

Но подобные учебники продолжают писать уже для того, чтобы оправдать свое независимое от Москвы существование. Уверять людей, что в Российской империи и в СССР жилось ещё хуже.

Все эти потуги со стороны смотрятся смешно. Но внутри республик, где другие точки зрения часто просто запрещены, люди, даже не догадываясь об этом, живут с перевернутым историческим сознанием. С перевернутыми фактами.

Посмотрите, даже то, что Россия выстроила на национальных окраинах промышленность и сельское хозяйство, они пытаются подать как большую беду. А все потому, что сами, без России, так и не смогли ничего построить своего. И то, что досталось в наследство от СССР, не смогли содержать, распродали или забросили. Ни одна из бывших советских республик не признается, что именно Россия, часто за счет собственного населения, кормила окраины, строила там заводы, больницы, железные дороги, электростанции, ощущая все эти земли и народы своей органичной частью, радея за них, неся за них историческую ответственность.

Но я почему-то убежден, что постсоветское пространство соберется опять вокруг России. Элиты, выращенные на ненависти к Москве ради отделения от нее, сменятся. Придут прагматичные поколения. И быстро поймут, что без союза с Россией их странам богато не жить. Или даже не выжить.

Этот новый союз, возможно, не будет такой же единой страной, как Российская империя или СССР. Скорее будет союз экономический, союз безопасности. Но от этого никуда не уйти.

Юлия Алехина

Источник: nstarikov.ru