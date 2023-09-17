1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 1
01. Остановка трамвая на Московском проспекте
02. У Никольского морского собора
03. Вид на Академию художеств
04. Площадь Декабристов
05. Вид на Петропавловскую крепость
06. Площадь Пролетарской Диктатуры
07. Площадь Ленина
08. Без подписи
09. Улица Халтурина, 23
10. Гостиница Астория
12. Московский проспект, 30
13. Набережная реки Фонтанки
14. Зимний дворец
15. Набережная Макарова
16. Военно-морской музей
17. Улица Гоголя, 12
18. Исаакиевская площадь
19. Думская улица
20. Арка дома 3 по проспекту Добролюбова
21. На Исаакиевской площади