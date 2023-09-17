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1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 1

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01. Остановка трамвая на Московском проспекте

02. У Никольского морского собора.jpg
02. У Никольского морского собора

03. Вид на Академию художеств.jpg
03. Вид на Академию художеств

04. Площадь Декабристов.jpg
04. Площадь Декабристов

05. Вид на Петропавловскую крепость.jpg
05. Вид на Петропавловскую крепость

06. Площадь Пролетарской Диктатуры.jpg
06. Площадь Пролетарской Диктатуры

07. Площадь Ленина.jpg
07. Площадь Ленина

08. Без подписи.jpg
08. Без подписи

09. Улица Халтурина, 23.jpg
09. Улица Халтурина, 23

10. Гостиница Астория.jpg
10. Гостиница Астория

11. Гостиница Астория.jpg

12. Московский проспект, 30.jpg
12. Московский проспект, 30

13. Набережная реки Фонтанки.jpg
13. Набережная реки Фонтанки

14. Зимний дворец.jpg
14. Зимний дворец

15. Набережная Макарова.jpg
15. Набережная Макарова

16. Военно-морской музей.jpg
16. Военно-морской музей

17. Улица Гоголя, 12.jpg
17. Улица Гоголя, 12

18. Исаакиевская площадь.jpg
18. Исаакиевская площадь

19. Думская улица.jpg
19. Думская улица

20. Арка дома 3 по проспекту Добролюбова.jpg
20. Арка дома 3 по проспекту Добролюбова

21. На Исаакиевской площади.jpg
21. На Исаакиевской площади
Источник: https://humus.livejournal.com/9232364.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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