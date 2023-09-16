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Открытие чемпионата Северной Кореи

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Для тех, кто жаловался, что многовато постов про Северную Корею.
Вот по настоящему атмосферное видео с открытия чемпионата по 31 виду спорта.



Пока отечественные куколды из Олимпийского комитета наивно надеются, что их куда-то пригласят, время уходит. Никто никуда не пригласит – только под белым флагом.
Если отечественное руководства спорта не может этого понять, нынешнее подобное позорище безусловно будет продолжаться.

Российские спортсмены не смогут (https://t.me/tass_live/3320) принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. МОК запретил.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8637533.html
Метки: Видео, кндр, мок, Россия, северная корея, спорт
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18324 16746
    Руса два часа назад

      Такие вопросы должны решать не “куколды из Олимпийского комитета”, а
      высшие органы власти РФ. Не стоит всё валить на стрелочников.

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