Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Как использовать Силу Подсознания | Открытый вебинар “Возлюби болезнь свою”

12 0

Регистрация на семинар «Возлюби болезнь свою», г.Сочи, 30 сентября —1 октября 2023 https://clck.ru/35hbT6
Сайт онлайн-школы https://clck.ru/33d4in
Заказ нового издания книги “Возлюби болезнь свою” https://clck.ru/33d5aC

#валерийсинельников #возлюбиболезньсвою #силарода

►Телеграмм канал https://clck.ru/33d4hW
✅ Центр Светоч https://clck.ru/33d4rJ
✅ Расписание онлайн-школы https://clck.ru/33d4oo

‍ Немного о нас:
Здравия Вам, дорогие друзья!
Вы находитесь на канале Школы доктора Валерия Синельникова.
Валерий Владимирович Синельников — доктор, психотерапевт, автор книг и уникальных по простоте и эффективности психологических методик, которые помогли тысячам людей вернуть здоровье, повысить благосостояние, познать радость жизни. Основатель Школы Здоровья и Радости доктора Синельникова
и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Его книги изданы на двадцати языках
Основа учения Валерия Владимировича — гармония человека и природы на физиологическом и психическом уровнях. Достигнуть этой гармонии можно с помощью позитивного мышления, принципы которого со временем распространятся на все сферы жизни человека: работу, семью, финансовое положение. В настоящее время Валерий Владимирович проводит семинары-тренинги в разных странах мира, пишет новые книги, проводит профессиональное обучение специалистов.
«Стань хозяином своей жизни и посвяти себя служению истине!»

#психология #причиныболезни #психотерапевт #психосоматика #силаслова #подсознание #подсознаниеможетвсе #силаподсознания #предназначение
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ft12De57U2w
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
Свободен лишь тот, кто владеет собой. Как освободиться от интернет-зависимости.
Божественные и демонические личности, эго, человек и управляющие силы, формы существования
Два типа Сознания человека. Принцип триады в сути Сознания.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru