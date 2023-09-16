Как использовать Силу Подсознания | Открытый вебинар “Возлюби болезнь свою”
Регистрация на семинар «Возлюби болезнь свою», г.Сочи, 30 сентября —1 октября 2023 https://clck.ru/35hbT6
Сайт онлайн-школы https://clck.ru/33d4in
Заказ нового издания книги “Возлюби болезнь свою” https://clck.ru/33d5aC
#валерийсинельников #возлюбиболезньсвою #силарода
►Телеграмм канал https://clck.ru/33d4hW
✅ Центр Светоч https://clck.ru/33d4rJ
✅ Расписание онлайн-школы https://clck.ru/33d4oo
Немного о нас:
Здравия Вам, дорогие друзья!
Вы находитесь на канале Школы доктора Валерия Синельникова.
Валерий Владимирович Синельников — доктор, психотерапевт, автор книг и уникальных по простоте и эффективности психологических методик, которые помогли тысячам людей вернуть здоровье, повысить благосостояние, познать радость жизни. Основатель Школы Здоровья и Радости доктора Синельникова
и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Его книги изданы на двадцати языках
Основа учения Валерия Владимировича — гармония человека и природы на физиологическом и психическом уровнях. Достигнуть этой гармонии можно с помощью позитивного мышления, принципы которого со временем распространятся на все сферы жизни человека: работу, семью, финансовое положение. В настоящее время Валерий Владимирович проводит семинары-тренинги в разных странах мира, пишет новые книги, проводит профессиональное обучение специалистов.
«Стань хозяином своей жизни и посвяти себя служению истине!»
#психология #причиныболезни #психотерапевт #психосоматика #силаслова #подсознание #подсознаниеможетвсе #силаподсознания #предназначение