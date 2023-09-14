США признали конец вашингтонского миропорядка
Конец старого миропорядка.
«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его» (с) Блинкен
Напоминаю, что по итогам Холодной войны сложился однополярный вашингтонский миропорядок, который начал крошиться еще в 10х годах XXI века на волне неудач США на Ближнем Востоке. Сейчас же мы подходим к финалу целого историческому периода однополярного мира и перед нами разворачивается крайне туманное будущее мира многополярного, где место нашей страны в мире зависит от того, насколько успешно мы ведем и будем вести длительную прокси-войну с США и НАТО на Украине.
Ведь здесь определяется конфигурация будущего мироустройства, поэтому нам никак нельзя проиграть. Точно так же, как и США не могут позволить себе проиграть, так как это прямо скажется на перспективах США в многополярном мире. Но главное уже произошло. СВО ускорила крах однополярного мира и США это нынче признают на официальном уровне.
Ялта и Тегеран были основаны на Победе СССР и долларе ..Теперь они переписывают этот Договор ,вернее нарушили черте когда ,но никак не подпишут новый,устраивая Ковиды,Войны десятками,Голод .И никак они не проиграли ,США отставят от гегемонства и основного тела для жоркиных паразитов..Избирают новые тела ,пока не одно ,а несколько..Китай то ли сопротивляется ,то ли имеет свой план..
” без Сити (вернее глобальной сети банков с центром пока в Сити) и без успеха стыковки проектов ОПОП и Междуморья) нового гегемона (“глобальная Британия с китайским прищуром) не получится
если бы у Сити получилось захватить весь “римленд” и тем самым взять под контроль внешнюю торговлю “хартленда”, тогда мало не показалось бы и самим китайцам — устроили бы очередную “культурную революцию” в пользу южан с зачисткой северян. Именно поэтому северяне и центральное горное ядро, стыкующее север с югом, откуда родом клан Си, не очень заинтересованы в успехе таких гегемонистских проектов, и объективно являются поэтому союзниками России. Хотя противодействовать торговой и финансовой экспансии южан тоже не будут, но и доводить дело до геополитических переворотов против уже наступившего многополярья тоже
китайцы всегда действуют в логике торговой экспансии, а не милитаристской или финансовой. Однако связка с банкстерами Сити пока остается, и те могут использовать в других странах привычные политические методы смены режимов (как например, иранская революция с последующим террором). Но это не китайцы, а скажем так — “креолы”..
п.с. если зацепятся за Николаев и Одессу (а мы и не планируем им перечить в этом ,лишь бы нас не трогали на суше ,как Лондон сделал вчера в Севастополе и постоянно в Белгороде-то это будет их частичная победа и нарисовать успех ВВП будет трудно ,если конечно верхушка наша не в договорняке ,чему я поверю охотнее ,чем в то,что будут орать Скабеева с Соловьевы ,что мол мы победили..Безвыхода в Средиземное и без контроля ШП по Черному -мы не хозяева там..