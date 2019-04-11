Вопреки распространённому мнению, Россия и Китай не готовятся напасть на соседей, так что присутствие американских военных в Европе и Юго-Восточной Азии не оправдано.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News отставной полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, вашингтонские политики получают от лоббистов огромные деньги за размещение войск за рубежом, в то время как сами военнослужащие охотнее защищали бы границы США.

Сегодня с нами Дуглас Макгрегор — полковник в отставке, автор книги «Фактор победы: пять сражений, изменивших лицо современной войны». Большое спасибо, что пришли, полковник!

Дуглас Макгрегор, полковник сухопутных войск США в отставке: Конечно.

Ни в коем случае не хочу порочить работу наших военных, которые действительно облегчают жизнь многих людей во многих странах… Но как вы думаете, почему нашему правящему классу так отвратительна мысль о том, чтобы наши военные защищали нас?

Дуглас Макгрегор: Во-первых, позвольте заметить, что, вопреки заявлениям братца Бута*, никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет.

Никакие китайские армии не собираются на границах Юго-Восточной Азии или на границе с Кореей, готовясь атаковать Корейский полуостров или вторгнуться во Вьетнам и Таиланд. Этих армий не существует.

То есть, вопреки расхожему мнению, непосредственной угрозы нет. В присутствии (американских. — прим. ред.) войск за океаном нет необходимости. Почему же они там находятся? Просто-напросто потому, что правящий класс получает деньги от групп с особыми интересами.

Существующие лобби, зарубежные и американские, располагают колоссальными деньгами и платят людям на (Капитолийском. — прим. ред.) холме — очевидно, огромные суммы — за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном. Итак, военное присутствие за океаном — это их кассовый аппарат.

Вернёмся на секундочку к изначальным принципам. Цель Вооружённых сил США — защита Соединённых Штатов. Верно?

Дуглас Макгрегор: Верно.

Итак, если есть угроза территориальному суверенитету Соединённых Штатов, казалось бы, Вооружённые силы США…

Дуглас Макгрегор: Разумеется. В разделе 10 Кодекса Соединённых Штатов Америки говорится именно то, что вы только что озвучили. В частности, помимо проведения решительных наземных операций, у армии есть и другая задача — обеспечение безопасности обширных районов. То есть в данный момент место американской армии — на границе. Всем, кто находится на границе, это совершенно очевидно.

Можно добавить ещё патрульных, ещё таможенников, проблема не только в стене, они в принципе не могут справиться с сотнями тысяч людей, которые переходят границу. Особенно если этих людей уверяют, что всех, кто дошёл до границы, должны принять.

Нам нужно ввести на границе военное положение. Только сегодня я разговаривал с людьми на границе с Мексикой, в Аризоне и Техасе, и все они говорили одно и то же: «Пожалуйста, пришлите войска, пришлите армию США».

Мы выведем на экран список мест, где у вооружённых сил США есть обязательства. Может быть, наши зрители не в курсе масштабов этих обязательств. Повторюсь, я не критикую военнослужащих, которые выполняют свой долг, и хорошо выполняют.

Дуглас Макгрегор: Конечно, конечно.

Но стратеги, которые их туда отправили, считают, что делают хорошее дело в Дании, Финляндии, в Республике Фиджи и во Франции — и это не конец списка. Почему же им так оскорбительна мысль о том, чтобы защищать нашу страну? Не понимаю! Если одно хорошо, то почему другое плохо?

Дуглас Макгрегор: Ну, демократы смотрят на юг и видят избирателей, которые пересекают границу. Республиканцы боятся потерять голоса, поэтому им не хватает мужества сказать «стоп». Вот две проблемы. Никто из левых не станет выступать в защиту этой границы, потому что они видят в этих людях основу для постоянной левой диктатуры в будущем.

Вы всю жизнь провели на военной службе. Скажите, если спросить среднестатистического пехотинца Сухопутных войск США на передовой: «Вам было бы приятнее защищать границу собственной страны или защищать наших „курдских союзников”, что бы это ни значило, в Сирии?» — как вы думаете, что вам ответят?

Дуглас Макгрегор: Прежде всего, скажем прямо: среднестатистический американский солдат, моряк, лётчик или морпех, который прибыл на Ближний Восток и осмотрелся, говорит: «Боже мой! Здесь нет ничего, что бы стоило моей жизни!»

Да.

Дуглас Макгрегор: «А значит, я не буду рисковать. Будет бой — буду жать на гашетку. Я не вернусь на родину в похоронном мешке». Среднестатистический американский солдат, моряк, лётчик или морпех не видит в Афганистане, на Ближнем Востоке и в большей части Африки ничего, что оправдывало бы его смерть.

Отвечу на ваш вопрос: все они с радостью защищали бы США, защищали бы наши границы. Особенно границу с Мексикой. Вне всяких сомнений. А вот генералы, конечно же, часть вашингтонского правящего класса. Они в этом не заинтересованы.

Потому что они смотрят на всё тот же кассовый аппарат. Чем мы можем оправдать раздутые сухопутные войска, огромный корпус морской пехоты, огромную армию, масштабные инвестиции в надводный флот, если мы выведем войска и признаем, что за океаном нет никаких оснований для всего этого? Это невозможно.

Мрачно. Мрачно, но умно. Спасибо, полковник! Рад был вас видеть. Как всегда.

Дуглас Макгрегор: Конечно. Рад был вас видеть.

*Макс Бут — американский военный историк, ярый сторонник военного вмешательства США в зарубежные конфликты (прим. ред.).

Читайте также: «Я возьму столько, сколько мне нужно»: Небензя не позволил ограничить своё выступление в ООН (ВИДЕО)

На видео с 06:20