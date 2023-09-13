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Северная Корея поддерживает борьбу России против империализма

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Младший Ким сегодня после приезда в Россию встретился с Путиным.
Встреча проходит на космодроме Восточный, который перед переговорами показали Ким Чен Ыну. Тот был доволен. Вы же знаете, что Ким очень любит всякие разные ракеты.
Путин предложил отправить космонавта из Северной Кореи в космос в составе совместного российско-северокорейского экипажа. Ким с одобрением отнесся к этой идее.
Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что КНДР всегда поддерживала и будет поддерживать борьбу России и Путина против империализма. Также КНДР полностью поддерживает СВО.
Переговоры прошли сначала в расширенном формате, с участием российских министров (включая Шойгу и Лаврова), а затем в формате один на один.
В Кремле сообщили, что подписания итоговых документов не планируется. Все договоренности останутся в обычном режиме.
Надо понимать, что контуры договоренностей с КНДР были намечены еще во время визита Шойгу в Пхеньян, а сейчас просто идет их финализация на высшем уровне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8630777.html
Метки: ким чен ын, кндр, Путин, ракеты, Россия, северная корея
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