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Энергетика будущего – Суперсмарт или Надёжный транспорт воды и тепла к нашим домам?

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Городское энергетическое хозяйство Москвы и любого крупного мегаполиса становится заметным нам только когда происходит авария или отключают горячую воду на лето. На самом деле под землёй день и ночь надёжно работает гигантский комплекс труб и насосов, который “перевозит” к нам летом воду в 10 раз больше, чем перевозит все метро. А зимой – в 25 раз больше. О том, как работает эта система и как надо готовить для нее специалистов – рассуждают профессор МЭИ Евгений Гашо и энергетик Борис Марцинкевич

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#ЕвгенийГашо #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UHImepvtMsM
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