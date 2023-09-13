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Ограничения по мобилизации

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Приказ министра обороны РФ Шойгу утверждающий список болезней с которыми нельзя служить в российской армии по контракту и в период мобилизации.
Если новая частичная волна мобилизации этой осенью все же будет, то это будет весьма актуальный документ. Пока же он больше ориентирован на поступающих на контрактную службу, коих по официальной статистике очень много и власти избавлены от необходимости грести всех подряд, с любыми болезнями, как это происходит на Украине.







https://t.me/boris_rozhin – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8631984.html
Метки: вс рф, документы, мо рф, мобилизация, Шойгу
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