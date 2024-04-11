Новая мобилизация: нужна ли она России? В каком случае и кого призовут? Какова численность нашей армии и армии ВСУ на данный момент? Каково количественное соотношение в технике с врагом? Сколько бойцов и техники сможет задействовать НАТО в случае прямого столкновения?

Как мы будем воевать с НАТО? В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Нет необходимости в новой волне мобилизации, поскольку Россия имеет достаточные силы и средства для решения задач на Украине.

2. Западные страны пытаются выиграть время, чтобы перевооружить Украину и постараться добиться дипломатического решения, которое представят как политическую победу над Россией.

3. Возможность мобилизации может возникнуть только в случае прямой военной конфронтации России с НАТО, но вероятность такого развития событий крайне мала.

4. В случае вмешательства НАТО Россия может ограничиться мобилизацией высококвалифицированных специалистов в области ПВО и РЭБ, но не проводить массовую мобилизацию.

5. Дестабилизация ситуации вокруг Приднестровья и Гагаузии может вынудить Россию предпринять решительные действия, вплоть до стратегической наступательной операции.

Вывод: Согласно мнению эксперта, новая масштабная мобилизация в России в настоящее время не требуется, но возможность ограниченной мобилизации специалистов сохраняется в случае прямой военной конфронтации с НАТО или обострения ситуации в Приднестровье и Гагаузии.