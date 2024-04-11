Главная » Видео, Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Запад решил перейти красную линию. Константин Сивков

11 0

Новая мобилизация: нужна ли она России? В каком случае и кого призовут? Какова численность нашей армии и армии ВСУ на данный момент? Каково количественное соотношение в технике с врагом? Сколько бойцов и техники сможет задействовать НАТО в случае прямого столкновения?
Как мы будем воевать с НАТО? В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Нет необходимости в новой волне мобилизации, поскольку Россия имеет достаточные силы и средства для решения задач на Украине.
2. Западные страны пытаются выиграть время, чтобы перевооружить Украину и постараться добиться дипломатического решения, которое представят как политическую победу над Россией.
3. Возможность мобилизации может возникнуть только в случае прямой военной конфронтации России с НАТО, но вероятность такого развития событий крайне мала.
4. В случае вмешательства НАТО Россия может ограничиться мобилизацией высококвалифицированных специалистов в области ПВО и РЭБ, но не проводить массовую мобилизацию.
5. Дестабилизация ситуации вокруг Приднестровья и Гагаузии может вынудить Россию предпринять решительные действия, вплоть до стратегической наступательной операции.

Вывод: Согласно мнению эксперта, новая масштабная мобилизация в России в настоящее время не требуется, но возможность ограниченной мобилизации специалистов сохраняется в случае прямой военной конфронтации с НАТО или обострения ситуации в Приднестровье и Гагаузии.

Источник: https://rutube.ru/video/28a0fce14947bf88433d298cff6f70ec/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 февраля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru