Несколько ремарок по мобилизации
Несколько ремарок по мобилизации.
1. Решение об ограниченной мобилизации является признанием того, что сугубо добровольческими методами комплектования, желаемых размеров группировки ВС на Украине не достичь, как и необходимой "оперативной глубины".
2. Встраивание больших масс мобилизуемых в текущий состав группировки ВС на Украине потребует времени на подготовку и слаживание нового личного состава, так что стремительного одномоментного увеличения группировки не произойдет, процесс будет идти поступательно в течение осени и зимы. Можно ожидать, что во второй половине зимы-начале весны 2023-го года группировка ВС РФ превзойдет противника по численности, что облегчит ведение дальнейших наступательных операций.
3. Имея ситуативное превосходство в живой силе за счет уже проведенной мобилизации, противник постарается реализовать его в ходе нескольких наступательных операций, направленных на срыв референдумов, а также для улучшение своих позиций перед переходом к стратегической обороне.
4. Война на Украине очевидно не прекратится, ждем зимнюю кампании 2022/2023 и самом собой весенне-летнюю кампанию 2023. Риск ядерной конфронтации между США и РФ безусловно будет возрастать. Впрочем, еще до начала войны на Украине не раз писал, что после разрушения текущих международных правил, новые начнут вырабатываться лишь после того, как стороны дойдут до последней черты, когда у них будет простой выбор – компромисс и новые правила или ядерная война. Так что нисколько не сомневаюсь, что ремейк Карибского кризиса безусловно будет. А вот в какой форме и с каким финалом, это вопрос интересный…