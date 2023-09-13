Китайский посол вручит верительные грамоты правительству талибов
Китай фактически признал правительство Талибов в Афганистане, официально вручив верительные грамоты руководству Талибана по прибытию нового китайского посла в Афганистан. Формально Китай Талибан не признает, но это лишь дипломатическая формальность.
Официальное вручение верительных грамот означает признание правительство Талибов как единственного законного правительства Афганистана, при всех если и но связанных с выполнением или невыполнением талибами различных взятых на себя обязательств.
Китай как и ранее очень заинтересован в том, чтобы проложить через Афганистан новые железные дороги и автобаны, а также активно разрабатывать местные полезные ископаемые, особенно литий. Поэтому Китай заинтересован в стабильном Афганистане, чему на данном этапе угрожают не талибы, а США, ИГИЛ и остатки старой власти из которых США пытаются собрать вооруженную оппозицию талибам.
Для России было бы выгодно принять участие в включении Афганистана в континентальную логистическую сеть, иметь расширенный доступ на местный внутренний рынок и при возможности, доступ к добыче полезных ископаемых в Афганистане.
От Талибана, России на текущем этапе необходимо, чтобы талибы убивали игилоидов (что они активно делают) и не давали им поднимать голову, сокращали производство наркотиков (оно сейчас действительно сокращается) + приобретали большую цивилизованность в глазах общественности (то есть перестали слишком сильно гнобить женщин и этнические меньшинства).
а кто у нас родил Талибов кто помнит..У всех есть ОТЭЦ-ИГИЛ -амеры ,Алькаида-лондон ..