«России необходима переориентация не на восток, а на себя» (Фефелов, Марцинкевич)
Россия – цивилизация. Россия – страна неиспользованных возможностей. Это касается и ресурсов, и мозгов, которые вывозятся, похищаются. А наша огромная территория – это и проклятие, и благословение… Беседуют главный редактор телеканала «День-ТВ» Андрей Фефелов и председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич.
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