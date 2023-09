Ведущий климатолог признал, что писал фальшивые статьи ради публикаций в научных журналах

Он сообщил, что— сказал Патрик Т. Браун в интервью The Free Press.Если вы читали новости о лесных пожарах этого лета — от Канады до Европы и Мауи, — то у вас наверняка сложилось впечатление, что они в основном являются результатом изменения климата.Вот что сообщает AP: «Изменение климата продолжает усиливать лесные пожары и задымление (смог). Учёные называют это „новой аномалией“.А PBS NewsHour пишет: „Количество лесных пожаров, вызванных изменением климата, растёт — Испания должна сделать больше, чтобы подготовиться к ним, говорят эксперты“.И New York Times: „Как изменение климата превратило пышные Гавайи в пороховую бочку“.Bloomberg тоже выдал статью: „Пожары на Мауи демонстрируют уродливые последствия изменения климата“.Я учёный-климатолог. И хотя изменение климата является важным фактором, влияющим на лесные пожары во многих регионах мира, это далеко не единственный фактор, который заслуживает нашего пристального внимания.Статья, которую я только что опубликовал — “Потепление климата увеличивает экстремальный ежедневный риск роста лесных пожаров в Калифорнии” — посвящена исключительно тому, как изменение климата повлияло на поведение экстремальных лесных пожаров.Грубо говоря, наука о климате стала меньше заниматься пониманием сложностей мира и больше служить своего рода Кассандрой, срочно предупреждающей общественность об опасностях изменения климата. Однако, каким бы понятным ни был этот инстинкт,Почему это происходит?Теоретически научные исследования должны поощрять любознательность, беспристрастную объективность и стремление к установлению истины. Безусловно, именно эти качества должны ценить редакторы научных журналов.ОднакоВот как это работает.Прежде всего,Поэтому в своей недавней статье в журнале Nature, одним из авторов которой я являюсь, я сосредоточился на изучении влияния изменения климата на экстремальное поведение лесных пожаров. Не стоит заблуждаться: это влияние вполне реально. Но есть и другие факторы, которые могут быть не менее или более важными, например, плохое управление лесами и растущее число людей, которые случайно или намеренно разжигают лесные пожары.Например, в другой недавней влиятельной работе, опубликованной в журнале Nature, учёные подсчитали, что двумя крупнейшими последствиями изменения климата для общества являются смертность от экстремальной жары и ущерб сельскому хозяйству.Отсюда вытекает второе негласное правило написания успешной климатической статьиНе стоит ли тогда изучить, как нам удалось добиться успеха, чтобы способствовать его достижению в дальнейшем? Конечно, стоит.Кроме того, многие ученые-климатологи склонны рассматривать всю перспективу, скажем, использования технологий для адаптации к изменению климата, ошибочной; правильным подходом является борьба с выбросами. ПоэтомуВот третий трюк:Ещё один способ получить большие цифры, которые обосновывают важность вашего исследования — и произведут впечатление на редакторов, рецензентов и средства массовой информации, — этоНапример, стандартной практикой является оценка воздействия на общество по величине изменения климата с момента промышленной революции, но при этом игнорируются технологические и социальные изменения, произошедшие за это время.С практической точки зрения это не имеет смысла, поскольку с 1800-х гг. общественные изменения в распределении населения, инфраструктуре, поведении, готовности к стихийным бедствиям и т.д. оказали гораздо большее влияние на нашу чувствительность к экстремальным погодным условиям, чем изменение климата. Это видно, например, по стремительному снижению смертности от погодных и климатических катастроф за последнее столетие.Аналогичным образом,Гораздо более полезный анализ сосредоточился бы на изменениях климата в недавнем прошлом, которые фактически испытали живые люди, а затем на прогнозировании обозримого будущего – на следующие несколько десятилетий – с учетом изменений в технологиях и устойчивости.В случае с моей недавней статьей в журнале Nature это означает рассмотрение влияния изменения климата в сочетании с ожидаемыми реформами в практике лесопользования в ближайшие несколько десятилетий. Фактически наши текущие исследования показывают, что эти изменения в практике лесопользования могут полностью свести на нет пагубное воздействие изменения климата на лесные пожары.Возможно, вам сейчас интересно, не отрекаюсь ли я от своей собственной статьи. Это не так. Напротив, я считаю, что она способствует нашему пониманию роли изменения климата в повседневном поведении лесных пожаров., чем могло бы быть.Что касается того,Я покинул академические круги более года назад, отчасти потому, что чувствовал, чтоТеперь, будучи сотрудником частного некоммерческого исследовательского центра The Breakthrough Institute, я испытываю гораздо меньшее давление с целью привести мои исследования в соответствие с предпочтениями известных редакторов журналов и других специалистов в этой области.Это означает проведение такой версии исследования лесных пожаров, которая, по моему мнению, имеет гораздо большую практическую ценность для принятия реальных решений: изучение воздействия изменения климата в соответствующие временные периоды и в контексте других важных изменений, таких как количество пожаров, возникающих по вине людей и последствия лесопользования. Возможно эти исследования не дадут столь же чистых историй и желанных заголовков, но они будут более полезны при разработке стратегий борьбы с изменением климата.Но ученые-климатологи не должны изгонять себя из академических кругов, чтобы опубликовать наиболее полезные версии своих исследований. Нам необходимо изменить культуру научных кругов и элитарных СМИ, что позволит вести гораздо более широкий разговор об устойчивости общества к климатическим изменениям.Источник: www.thefp.com http://newsstreet.ru/blog/33116.html – цинк