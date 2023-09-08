Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Алексей Исаев. “Кёнигсберг — наш!” Часть 10. Бои на Земландском полуострове и косе Фрише-Нерунг

18 0

Десятая, завершающая лекция проекта РВИО “Кёнигсберг — наш!”, осуществляемого коллективом TacticMedia, посвящена боевым действиям на Земландском полуострове и косе Фрише-Нерунг.

Напоминаем, что цикл лекций завершится интереснейшим фестивалем, организатором которого будет выступать РВИО в Калининградской области. 9 сентября в большом зале Калининградского историко-художественного музея пройдёт фестиваль “Кёнигсберг — наш!” на котором лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, участники проекта «Архивная революция» (TacticMedia) и калининградского отделения РВИО будут рассказывать о сражениях за Восточную Пруссию.

Программа фестиваля “Кёнигсберг — наш!” и регистрация: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2488735/

Смотри также лекции:
Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/

Калининградское отделение РВИО:
https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf

Информационная поддержка проекта: https://oper.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c4WZkpABY4Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Алексей Исаев. "Кёнигсберг — наш!" Ч.3. Наступление 3-го Белорусского фронта в январе 1945
Алексей Исаев. "Кёнигсберг — наш!" Ч.6. Разгром Хайлигенбайльского котла
Алексей Исаев. "Кёнигсберг — наш!" Часть 2. Гумбиннен-Гольдапская операция
Алексей Исаев. "Кёнигсберг — наш!" Ч.4. Наступление 2-го Белорусского фронта в январе 1945

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru