Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Налоговая модель — двигатель или тормоз развития?

23 0

Беседа Ефимова Виктора Алексеевича с Андреевым Андреем Михайловичем о налоговой системе.

Читайте Ефимова Виктора Алексеевича в других соцсетях:
ВКонтакте: https://vk.com/viktorefimof
Телеграм: https://t.me/viktorefimof

Приглашаем посмотреть безоплатный вебинар «Три кита мироздания. Как картина мира влияет на нашу жизнь». Он будет доступен сразу же после регистрации.
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/34zaYF

Так же приглашаем вас на авторский онлайн-курс Ефимова Виктора Алексеевича “Школа управления собой, страной, цивилизацией”.
Запись на курс по ссылке: https://clck.ru/34xJF2
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-YoKCo_APTY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Станислав Безгин. Что такое Tesla: MMM века высоких технологий или компания будущего?
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Михаил Хазин: Политика девяностых
Либерально-рыночная экономическая модель в её существе

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru