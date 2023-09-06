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Газовому хабу в Турции быть, или Ограничимся только зерном

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Не дождавшись визита Путина в Турцию, Эрдоган приехал в Сочи. О сложностях и перспективах российско-турецких отношений, товарообороте в 100 млрд долларов, напряжении на Ближнем Востоке, треугольнике Россия – Турция – Иран, турецко-греческом напряжении и о будущем газового хаба в Турции говорят автор ТГ-канала «Повестка дня Турция» Яшар Ниязбаев и политолог Руслан Сафаров

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#ЯшарНиязбаев #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oPsboqH-5oY
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