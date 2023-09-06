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100 бриксов

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Иранские СМИ сообщают, что российский посол в ЮАР подарил послу ОАЭ в Претории купюру в 100 бриксов.
Сама валюта официально еще не создана и не факт, что она так будет называться, но запах перемен в мировых финансах витает в воздухе.
Новая валюта БРИКС не уничтожит доллар или евро, но безусловно отожрет солидную долю в международных расчетах и поспособствует дальнейшей дедолларизации, а следовательно и дальнейшей эрозии американского влияния. Поэтому США, разумеется, будут предпринимать серьезные усилия по противодействию будущей валюты БРИКС.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8615246.html
Метки: брикс, деньги, доллар, оаэ, Россия, США, финансы, юар
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