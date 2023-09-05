Российским регионам поможет заграница, или Якутии ближе Китай
«…Разворот на восток начат достаточно давно… Очевидной становится причина, по которой Путин в апреле прошлого года о маневре на восток и на юг высказался именно на заседании правительства. На мой взгляд, это было очередное приглашение для этого славного учреждения — присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь… Айсен Николаев [президент Якутии] подводит итоги своих переговоров с потенциальными китайскими участниками не где-то, а именно там, где лично присутствует Путин. Николаев делает это совершенно умышленно — такой подход гарантирует, что никто ни из каких министерств палки в колеса уже не вставит, поскольку боязно…». Рассказывает Борис Марцинкевич.
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