Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Никогда не нес потери от рук противника

48 1


Занимательное. На сайте минобороны Британии существует надпись, что "Челленджеры" никогда не несли потери от огня противника. Но стоило только заехать в Россию, так сразу красивая легенда приказала долго жить.

Плюс расширенное видео уничтоженного "Челленджера" https://t.me/boris_rozhin/96715
Там еще кроме него засветились 1 уничтоженный танк и 2 подбитых/брошенных МРАПа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8612321.html
Метки: Британия, бронетехника, война на украине, Германия, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дневниковые записи А.Мозгового
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
Бэкграунд, выпуск-271 за 25 августа 2012
Руководитель ГРУ ДНР «Хмурый»: я здесь родился и вырос, и я несу ответственность за людей, которые мне доверились
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1105 1057
    Сан Саныч час назад

      1. Всё, что плавает (ходит) – может быть потоплено.
      2. Всё, что летает – может быть сбито.
      3. Всё, что громыхает гусеницами – может быть уничтожено.

      Пока “Челленджер-2″ вёл бои из засады (урановый лом для нарезной 120-мм пушки – серьёзный аргумент), его трудно было подбить. Пошёл открыто в наступление – сразу был уничтожен.

      У любого танка есть уязвимые места: гусеницы; тонкая броня днища; тонкая броня верха корпуса сзади и верха башни.

      Если всё бронировать, танк потяжелеет. А они, “Леопарды” и “Челленджеры”, уже сейчас за 60 тонн – вязнут в распутицу, не на всякий мост влезут, трудно вытащить в случае поломки/повреждения. Израильский танк “Меркава” последней модификации весит 70 тонн (!), он хорош у себя дома на твёрдых грунтах, при отсутствии водных преград. Но даже его бойцы “Хизбаллы” умудрялись подбить.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru