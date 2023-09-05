Никогда не нес потери от рук противника
Занимательное. На сайте минобороны Британии существует надпись, что "Челленджеры" никогда не несли потери от огня противника. Но стоило только заехать в Россию, так сразу красивая легенда приказала долго жить.
Плюс расширенное видео уничтоженного "Челленджера" https://t.me/boris_rozhin/96715
Там еще кроме него засветились 1 уничтоженный танк и 2 подбитых/брошенных МРАПа.
1. Всё, что плавает (ходит) – может быть потоплено.
2. Всё, что летает – может быть сбито.
3. Всё, что громыхает гусеницами – может быть уничтожено.
Пока “Челленджер-2″ вёл бои из засады (урановый лом для нарезной 120-мм пушки – серьёзный аргумент), его трудно было подбить. Пошёл открыто в наступление – сразу был уничтожен.
У любого танка есть уязвимые места: гусеницы; тонкая броня днища; тонкая броня верха корпуса сзади и верха башни.
Если всё бронировать, танк потяжелеет. А они, “Леопарды” и “Челленджеры”, уже сейчас за 60 тонн – вязнут в распутицу, не на всякий мост влезут, трудно вытащить в случае поломки/повреждения. Израильский танк “Меркава” последней модификации весит 70 тонн (!), он хорош у себя дома на твёрдых грунтах, при отсутствии водных преград. Но даже его бойцы “Хизбаллы” умудрялись подбить.