“Дорогой друг”
"Дорогой друг"
"Друг Реджеп" назвал Путина "дорогим другом". Растет и крепнет русско-турецкая дружба.
Собственно, главные итоги визита Эрдогана в Сочи.
1. РФ в данном вопросе прогнула турок в принципе, так как турки хотели, чтобы Путин приехал в Турцию, а получилось наоборот.
2. Обе стороны заинтересованы в дальнем развитии и укреплении политико-экономических отношений, несмотря на все известные если и но. Как и раньше господствует принцип – ничего личного, просто бизнес. Выгодны от сотрудничества и кулуарных сделок как обычно перевешивают взаимные обиды, кидки и шпильки.
3. Визит Эрдогана фактически подвел черту под прежней зерновой сделкой. Позиция РФ для Запада выглядит невыполнимой, а Турция в своих заявлениях была вынуждена ограничиваться благопожеланиями. Смешно, но некоторые еще вчера ожидали, что "зерновую сделку" реанимируют, а теперь пошли признания "надо же, Путин не слился".
4. Ключевой вопрос по вопросу экспорта продовольствия – формат турецкого зернового хаба и потенциальные объемы российского зерна, которые через него потенциально могут прогнать. Также актуален вопрос цены для перевалки в Турцию и скидки для бедных африканских стран после отправки товара из турецкого зернового хаба. Тут, по всей видимости, торговля еще будет продолжаться.
5. Как обычно, большая часть договорняков осталась где-то в кулуарах (типичное явление еще со временем договорняков с Эрдоганом по Сирии) и будет постепенно проявляться в виде конкретных действий и решений. Если данный формат с оговорками работает (хотя примеры невыполнения определенных обязательств со стороны турок известны) с 2016-го года, то зачем что-то менять?
В целом же, Турция после переговоров в Сочи остается таким себе мутноватым "партнером" и ситуативным попутчиком по разрушению прежнего миропорядка, укрепление отношений с которым выгодны РФ на текущем этапе (как собственно и Турции), так как плюсы перевешивают минусы. Но спиной к "другу Реджепу" лучше не поворачиваться, чтобы случайно ятаганом в спину не пырнул.
да здгавствует газ..т.е. хаб катаротурецкий -это больше ,чем перемалывать муку.Начало заморОзки произойдет само собой с первыми зАморозками, а переговоры через Эрдогана уже начались. Прямых переговоров не будет, ибо нет субъекта в Киеве, а есть много кланов под разными западными и южными игроками. Им еще между собой придется выяснять ху из ху …А вот и пропажа….https://t.me/vzglyad_ru/84526… Собчачка опубликовала..можно немного сопоставить два несовместимых желание -продолжить до конца ,ибо возможно ослабевших и заморозить лет на несколько-и отсюда все последние события ,начиная с контрнаступа пригожина и т.д..
-но зато ..Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, встреча может пройти во Владивосток в середине месяца. Приедет Ким Чен Ын, вероятно, на бронепоезде.Это две стороны так накачивают ситуацию,кто **балтбратов*** натаскивает и т.д.Россия мирная страна ,пусть ищут др.дураков нациков,этих в укре подчистили..