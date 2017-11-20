Екатерининские и римские каменные дороги
10:14. 20 ноября 2017 Просмотров - 644 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Не многие знают, что когда-то в XVIII веке проходила так называемая Владимирская дорога, идущая от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск до Казани, а далее – в Сибирь, которая по официальной истории была построена в середине XVI века. В XVIII веке, при Екатерине II, дорога улучшалась. Более-менее известна эта дорога как Екатерининский тракт
1. Дорога проложена во времена Екатерины II для почтового сообщения между Казанью и Оренбургом. Ей и по сей день пользуются жители Шарлыкского района. Один из участков Екатерининской дороги (другое ее название – Казанский тракт) делит пополам село Юзеево.
Пример от официальной истории. Через село Фомино проходит старый Екатерининский тракт. Сохранились два участка дороги, вымощенной булыжником: Ахуново-Фомино, возле Уйского бора около 2,3 км и Ларино-Филимоново – 0,7 км.
По указу Екатерины строительство мощеной дороги в Сибирь проходило через этот район. Дорога шла через Верхнеуральск, Карагайку, Ахуново, Фомино, Кулахты, Кундравы, Чебаркуль. В ХVIII веке это была главная артерия, по которой гнали скот, везли топленое масло, шерсть, пуховые платки. Зимой по тракту курсировали прасолы, скупавшие теленка за пару сапог, барана – за фунт плохого чая, годовалого ягненка – за ситец на рубаху. К маю, дорога была уже запружена гуртами скота, которые гнали на ярмарку в Оренбург. Император Александр 1 в сентябре 1824 года проделал путешествие на Урал, проехав через Верхнеуральск по Екатерининскому тракту. В ХIХ веке по этой дороге вели по этапу каторжников. Дорога, соединяющая Оренбург, Уфу, Екатеринбург вела в Верхнеуральскую тюрьму. Верхнеуральск входил, как этап, в маршрут следования ссыльных из центра России в Сибирь. Здесь менялись конвоиры и лошади, давали кратковременный отдых арестантам, которыми в разное время были декабристы, народники, демократы и революционеры, большевики и меньшевики.
Источник
2.
3.
4.
5.
6. Источник
7.Екатерининская дорога на г.Верхнеуральск
Вопросы: как можно по таким дорогам передвигаться сотни км в карете? Тряска неимоверная. На ней колеса и карета развалятся за одну поездку.
8.
9.
10.
11. Где взяли столько гранитных булыжников, если вокруг нет скальных выходов? Везли за тысячи верст? А может, разбирали руины по мере прокладывания дороги? Правда, прямоугольные камни в дороге не встречаются. Или эти булыжники находились на поверхности после потопа?
Комментарии к теме:
yuri_shap2015: В тверской области р.Волга до Твери – завалена камнями, прямо горная река на равнине. А также на один кв метр почв, десятки кг камней, гранитных, мраморных, диабазовых и т.д… Пряяяяямо на поверхности… откуда они там? Камней и огромных валунов там хватает, многие лежат просто в чистом поле. По весне, когда снег сходит, а трава ещё не выросла, их хорошо видно.
yuri_shap2015: Особенность р.Волги заваленной камнями, для равнинных рек просто уникальна.
Такое можно увидеть только в горных реках. И никого не смущает такое обилие камня в абсолютно равнинной реке. Главное, что месторождения камня (а там в основном граниты), откуда их туда может принести, это Карелия и Лен. область. Основное объяснение – это Ледник…, 10 тысяч лет тому который..
Т.е. камни на Северо западе России и в Тверской области в частности, лежат себе на поверхности более 10000 лет… Ну да….. ну да…. Верую, ибо так в книге по геологии написано….
12. В Городокском районе Витебской области самая распространённая вакансия ― сборщик камней. Как информирует сайт haradok.info, их требуется 75 человек для трёх организаций, а вообще, в районе 306 вакансий.
13.
Их наличие связывают с оледенением, ползущим ледником десятки тысяч лет назад. Но это еще можно представить в долинах гор или около них. А за тысячи километров от гор – лично мне трудно.
14.
Вполне возможно, что дороги мостили из этих камней и булыжников. Учитывая официальную плотность населения того времени – стройка была масштабная.
В видеолекциях Г.Сидорова встречал информацию о том, что существуют подобные дороги и в Восточной Сибири. На них растет только поросль. Крупные деревья не могут закрепиться корнями, падают. Но официальной информации о раскопках или их открытии нет.
***
Еще одна интересная тема древних каменных дорог – это Римские дороги. В ней есть очень интересные моменты.
15.
16. Протяженность дорог – колоссальная!
Самая значимая из античных общественных дорог Рима – Аппиева дорога:
17.
18.
19.
Предлагаю ознакомиться с интересными наблюдениями по этой теме:
1. Первый интересный момент – строительство основных римских дорог было по определенной технологии:
20. Она напоминает нашу современную технологию строительства дорог. Но по нашим дорогам проезжают автомобили суммарным весом более 20т. Зимой грунты может пучить от падания в них воды. Именно с учетом этого делается надежная насыпь, слои подушек из скальника. Еще бывает добавляют геомембраны. А в европейских странах с суровым зимним климатом, например как Финляндия, есть еще в дорожном полотне слой железобетона.
Неужели по римским дорогам ездили тяжелые повозки по несколько тонн? Иначе для чего такая надежность на предотвращение продавливание полотна – непонятно.
Не исключаю, что колеи в туфах Турции, Мальты и Крыма – это из этой же темы. Именно тяжелые транспортные средства (в настоящее время трудно судить о них) продавили (а не сточили колею) в туфах.
21. Крым, Чуфут Кале. Здесь явная колея в окаменевшем минеральном туфе. Возможно, эта грязь текла по улицам от грязевого вулкана. Убирать было нереально, в нем просто продавили повозками колею. Но вот следов от лошадей – не видно. Это загадка.
2. В каменных полотнах римских дорог тоже есть колея. Смотрим:
22.
23.
24. Помпеи
У меня версия такая. Эти булыжники в полотне римских дорог (но далеко не во всех) – геобетон, минеральный туф. А может быть – один из рецептов римского бетона. Колея говорит, что это вдавленность в полотне, а не его истирание под колесами.
25. Кликабельно. Нажмите, что бы рассмотреть швы в блоках:
26. Посмотрите на швы
27. Валуны в полотне римской дороги напоминают массы, которые уложили как тесто. Но они разбухли при окаменении (есть такое свойство у некоторых известковых растворов).
Колеи образовались по причине того, что некоторые жители не стали ждать окончательного окаменения массы, а стали использовать дорогу по назначению.
3. Жёлоб по середине в некоторых римских дорогах.
28. Англия. Римские дороги
29. Для каких целей сделан жёлоб? Дорога выпуклая, вода стекает по краям и без него.
В информации по этой ссылке автор делает весьма смелое предположение – жёлоб для удобства управления по прямой паровыми повозками (первые колесные паровозы):
30. Рулить таким было весьма проблематично. Но и разъехаться двум таким агрегатам на такой дороге – тоже нереально.
31. Масса большая – гидравлики на рулевое управление явно не было.
Не исключено, что римские дороги приспособили под эти агрегаты 19в. А что, если они были и раньше? Есть же мнения, что античность – это не такая древность, как нам говорят. Лишнее тысячелетие в хронологии. Но это лишь версия, вопрос пока так и остается вопросом.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
1. Дорога проложена во времена Екатерины II для почтового сообщения между Казанью и Оренбургом. Ей и по сей день пользуются жители Шарлыкского района. Один из участков Екатерининской дороги (другое ее название – Казанский тракт) делит пополам село Юзеево.
Пример от официальной истории. Через село Фомино проходит старый Екатерининский тракт. Сохранились два участка дороги, вымощенной булыжником: Ахуново-Фомино, возле Уйского бора около 2,3 км и Ларино-Филимоново – 0,7 км.
По указу Екатерины строительство мощеной дороги в Сибирь проходило через этот район. Дорога шла через Верхнеуральск, Карагайку, Ахуново, Фомино, Кулахты, Кундравы, Чебаркуль. В ХVIII веке это была главная артерия, по которой гнали скот, везли топленое масло, шерсть, пуховые платки. Зимой по тракту курсировали прасолы, скупавшие теленка за пару сапог, барана – за фунт плохого чая, годовалого ягненка – за ситец на рубаху. К маю, дорога была уже запружена гуртами скота, которые гнали на ярмарку в Оренбург. Император Александр 1 в сентябре 1824 года проделал путешествие на Урал, проехав через Верхнеуральск по Екатерининскому тракту. В ХIХ веке по этой дороге вели по этапу каторжников. Дорога, соединяющая Оренбург, Уфу, Екатеринбург вела в Верхнеуральскую тюрьму. Верхнеуральск входил, как этап, в маршрут следования ссыльных из центра России в Сибирь. Здесь менялись конвоиры и лошади, давали кратковременный отдых арестантам, которыми в разное время были декабристы, народники, демократы и революционеры, большевики и меньшевики.
Источник
2.
3.
4.
5.
6. Источник
7.Екатерининская дорога на г.Верхнеуральск
Вопросы: как можно по таким дорогам передвигаться сотни км в карете? Тряска неимоверная. На ней колеса и карета развалятся за одну поездку.
8.
9.
10.
11. Где взяли столько гранитных булыжников, если вокруг нет скальных выходов? Везли за тысячи верст? А может, разбирали руины по мере прокладывания дороги? Правда, прямоугольные камни в дороге не встречаются. Или эти булыжники находились на поверхности после потопа?
Комментарии к теме:
yuri_shap2015: В тверской области р.Волга до Твери – завалена камнями, прямо горная река на равнине. А также на один кв метр почв, десятки кг камней, гранитных, мраморных, диабазовых и т.д… Пряяяяямо на поверхности… откуда они там? Камней и огромных валунов там хватает, многие лежат просто в чистом поле. По весне, когда снег сходит, а трава ещё не выросла, их хорошо видно.
yuri_shap2015: Особенность р.Волги заваленной камнями, для равнинных рек просто уникальна.
Такое можно увидеть только в горных реках. И никого не смущает такое обилие камня в абсолютно равнинной реке. Главное, что месторождения камня (а там в основном граниты), откуда их туда может принести, это Карелия и Лен. область. Основное объяснение – это Ледник…, 10 тысяч лет тому который..
Т.е. камни на Северо западе России и в Тверской области в частности, лежат себе на поверхности более 10000 лет… Ну да….. ну да…. Верую, ибо так в книге по геологии написано….
12. В Городокском районе Витебской области самая распространённая вакансия ― сборщик камней. Как информирует сайт haradok.info, их требуется 75 человек для трёх организаций, а вообще, в районе 306 вакансий.
13.
Их наличие связывают с оледенением, ползущим ледником десятки тысяч лет назад. Но это еще можно представить в долинах гор или около них. А за тысячи километров от гор – лично мне трудно.
14.
Вполне возможно, что дороги мостили из этих камней и булыжников. Учитывая официальную плотность населения того времени – стройка была масштабная.
В видеолекциях Г.Сидорова встречал информацию о том, что существуют подобные дороги и в Восточной Сибири. На них растет только поросль. Крупные деревья не могут закрепиться корнями, падают. Но официальной информации о раскопках или их открытии нет.
***
Еще одна интересная тема древних каменных дорог – это Римские дороги. В ней есть очень интересные моменты.
15.
16. Протяженность дорог – колоссальная!
Самая значимая из античных общественных дорог Рима – Аппиева дорога:
17.
18.
19.
Предлагаю ознакомиться с интересными наблюдениями по этой теме:
1. Первый интересный момент – строительство основных римских дорог было по определенной технологии:
20. Она напоминает нашу современную технологию строительства дорог. Но по нашим дорогам проезжают автомобили суммарным весом более 20т. Зимой грунты может пучить от падания в них воды. Именно с учетом этого делается надежная насыпь, слои подушек из скальника. Еще бывает добавляют геомембраны. А в европейских странах с суровым зимним климатом, например как Финляндия, есть еще в дорожном полотне слой железобетона.
Неужели по римским дорогам ездили тяжелые повозки по несколько тонн? Иначе для чего такая надежность на предотвращение продавливание полотна – непонятно.
Не исключаю, что колеи в туфах Турции, Мальты и Крыма – это из этой же темы. Именно тяжелые транспортные средства (в настоящее время трудно судить о них) продавили (а не сточили колею) в туфах.
21. Крым, Чуфут Кале. Здесь явная колея в окаменевшем минеральном туфе. Возможно, эта грязь текла по улицам от грязевого вулкана. Убирать было нереально, в нем просто продавили повозками колею. Но вот следов от лошадей – не видно. Это загадка.
2. В каменных полотнах римских дорог тоже есть колея. Смотрим:
22.
23.
24. Помпеи
У меня версия такая. Эти булыжники в полотне римских дорог (но далеко не во всех) – геобетон, минеральный туф. А может быть – один из рецептов римского бетона. Колея говорит, что это вдавленность в полотне, а не его истирание под колесами.
25. Кликабельно. Нажмите, что бы рассмотреть швы в блоках:
26. Посмотрите на швы
27. Валуны в полотне римской дороги напоминают массы, которые уложили как тесто. Но они разбухли при окаменении (есть такое свойство у некоторых известковых растворов).
Колеи образовались по причине того, что некоторые жители не стали ждать окончательного окаменения массы, а стали использовать дорогу по назначению.
3. Жёлоб по середине в некоторых римских дорогах.
28. Англия. Римские дороги
29. Для каких целей сделан жёлоб? Дорога выпуклая, вода стекает по краям и без него.
В информации по этой ссылке автор делает весьма смелое предположение – жёлоб для удобства управления по прямой паровыми повозками (первые колесные паровозы):
30. Рулить таким было весьма проблематично. Но и разъехаться двум таким агрегатам на такой дороге – тоже нереально.
31. Масса большая – гидравлики на рулевое управление явно не было.
Не исключено, что римские дороги приспособили под эти агрегаты 19в. А что, если они были и раньше? Есть же мнения, что античность – это не такая древность, как нам говорят. Лишнее тысячелетие в хронологии. Но это лишь версия, вопрос пока так и остается вопросом.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com