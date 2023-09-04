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Однажды в Урожайном

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"Рыбарь" выпустил первый комикс по боям за Урожайное, где фактически захлебнулся удар ВСУ на Времьевском выступе.
ВСУ стремились быстро прорваться через Старомайорское и Урожайное в направление Старомлыновке, но в итоге надолго увязли в боях за 2 поселка и так и не смогли достигнуть одной из ключевых целей операции.
Во многом благодаря героизму защитников Урожайного, которые сорвали планы противника.

























https://t.me/rybar/51466 – скачать в большом разрешении в PDF

Это не разовый проект, планируется целая серия посвященная разным эпизодам войны на Украине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8609944.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, герои, комиксы, творчество
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