О тактике противника
О тактике противника
Снова к тактике противника. Что характерно для действий ВСУ на линии боевого соприкосновения – как эшелонируются силы контрнаступа
Непосредственно на передовых позициях на ЛБС и опорных пунктах (на удалении до 1-5 км, в ближайшем тылу) размещается до 15% личного состава от списочной численности подразделений. Как правило, это не штурмовые группы. Эти подразделения обеспечивают вывод штурмовиков на передок, ведут наблюдение и аэро-визуальную разведку.
На удалении 5-10 км от ЛБС, на опорных пунктах и в укрытиях (в основном в лесополосах) размещается до 35% живой силы подразделений. Они составляют основу формирования групп закрепления, эвакуации, тактического резерва штурмовиков.
В тыловых районах на удалении до 15 км от линии фронта размещаются оставшиеся 50% личного состава подразделений. Используют для размещения стационарные объекты и здания с подвальными помещениями. Именно на их базе и формируются штурмовые отряды. Несмотря на использование эшелонированной системы распределения войск на ЛБС, противник не смог минимизировать потери среди личного состава и техники на передке за счет концентрированного огня нашей артиллерии и минных полей. Однако обеспечил стабильный приток на ЛБС резерва наступательной группировки, рассчитывая на изматывающий эффект. Это характерно для всей линии фронта. Особо проявляется на участках наиболее острых боев: Запорожский и Южно-Донецкий участки фронта, Бахмутское (Артемовское) направление. Единственный участок, где эта система не была реализована, – Купянский.
@Multi_XAM – цинк
В тему. Блицкрига нет. Похоже на термин “шликать”.
https://strana.today/news/444266-new-york-times-pishet-chto-vsu-sozdali-sotni-shturmovykh-hrupp-po-8-10-chelovek.html
Нет контрнаступа и с др.стороны тоже..А вот идут вбросы про заморозку конфликта в связи с утилизацией военной силы украины.Грядут выборы вна украине ,Зеля их не запретит,сначала заморозка — потом замена говорящей или просто мычащей головы
американское пожелание от Л.Грэма про выборы — это завуалированное пожелание заморозки
Болтон вообще прямо “советует” Путину предложить перемирие как якобы выигрышный для России и проигрышный для Запада ход
заморозка может быть только на российских условиях ухода ВСУ из Донбасса и отвода от всех новых и старых границ, создания санитарной зоны. пусть даже для пиара Байдена это будут условия посредников типа “прекращения огня” и отвода войск в казармы. Однако при этом добровольное согласие России будет обусловлено готовностью и демонстрацией ударов по технике ВСУ в стокилометровой санитарной зоне
без этого любая заморозка затянется не более чем на пару недель, а с этим — лет на семь, не меньше
тотальная мобилизация,обьявленная Зелей ,требует прекращения коррупции, а это системообразущая скрепа для Б/У. Это все равно, что нижний горшок вытащить из державной башни, как Вицин в “Операции Ы”…
п.с. слышал о новом назначении Суровикина -будет строить новую линию обороны, но против БПЛ ,которых намереваются настрогать эрдоганы с партнерами под 200000шт..
Вы как та муха. Зелёная. Налипло – притащили. Очередные завывания – чушь кого-то , у которого нет логики.
Эта логика начинается с инстинкта самосохранения плюс минимизации затрат (прагматический уровень).
РФ прошла точку невозврата про “домовляться”. Ну , если вдруг снова “партнёры обманули”.. Но это вряд-ли.
ты думаешь ,как обиженный и проигравший хохол..Россия сегодня в другом положении -у неё как раз не исчерпаны ресурсы,любые А вот вашим хозяевам нужно время ,перезарядка ,никто о конце войны не говорит,ибо нет победителя..Ничья в этой войне не рассматривается..Надеюсь,ты хохлов не считаешь стороной что-то решающей.
Но и идти в наступление Россия тоже не пойдет ,тем более в зиму -брать на себя затраты городов ..Кстати, Рада приняла решение ,внесенное ЗЕлей -прекратить выплату пенсий уехавшим и не появлямшемся в отведенных местах более полугода?? нУ вам -то ,с вашими барышами заработанными честно ,она не к чему ,но это метка ,что разделяется укра на время.Ты на рос..успел сесть,как тот в сочи,или гордый?
Я ж повторю, что Вы неадекватно воспринимаете комментарии. Но то, – Ваше.
Кто о чём думает, кто-то и что-кто куда пойдёт, – всех поставят перед фактом, а каждого – перед ситуацией.
По выплатам и барышам, – каждому своё. Но тем более никто не вернётся в 404. Люди – не самоубийцы. Из вагонов удерут. Или качнут ЕС.
П.С. – Бене избирают меру пресечения. По “взрослому” пасаны играют, но понарошку. Залог 600 млн. Фантиков.
потому и неинтересно -суд над беней -для лохов..беня достоин красивой мести -напр.как пригожин..И если пригожину крест и цветы ,то этого бы и не найти вовсе…
https://aftershock.news/?q=node/1284883 – а вот тут показан переход от России алкаша Б.Эльцина к new-России : Евроссии. Потому что социальный скот везде одинаков.
Надеюсь, понятно.
не хочу АШ -это пропагандистский сайт ,тем более ты не прочитал интервью автора этого сайта в прошлом Авантюриста -не буду
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