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Сергей Махов. Тактика парусного флота

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Сергей Махов. Тактика парусного флота.
Эта лекция посвящена возникновению и истории линейной тактики в парусном флоте.

Сергей Махов. Кораблестроение и флоты на сломе эпох:
https://youtu.be/H8V7Zfl72vc

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Изначально превалировала галерная тактика, основные сражения XV века (Алепанта, Непобедимая Армада) велись по этой тактике.

2. Линейная тактика вышла из галерной тактики. Первые наставления по линейной тактике в Англии были написаны Генрихом VIII в 1540 году на основе испанских источников.

3. Основа линейной тактики – выстраивание линии кораблей для использования максимального количества орудий в бою. Первые примеры боев в линии относятся к началу XVI века.

4. В середине XVII века английский и голландский флоты перешли к круглогодичным учениям, что позволило ввести линейную тактику.

5. Основные споры в линейной тактике – атаковать противника или обороняться. Англичане предпочитали атаку и ближний бой, французы – оборону и огонь с дистанции.

6. В конце XVIII века появляется тактический прием прорезания линии противника, что приводит к беспорядку в его строю. Яркий пример – Трафальгар.

7. Линейная тактика господствовала до середины XIX века, несмотря на появление паровых кораблей.

Вывод: линейная тактика эволюционировала от галерных сражений до сложных линейных построений парусных флотов. Она была основой морских сражений на протяжении почти 300 лет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ajUx42k5o6Q
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