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Десантников ВС РФ убивать на месте

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Попавшее в распоряжение наших военных боевое распоряжение 117-й омбр ВСУ, где в числе прочего содержится приказ не брать в плен и расстреливать российских десантников.



Подписали военные преступники подполковник Зураб Чихелидзе и лейтенант Роман Власик 25 июля 2023.

PS. Само боевое распоряжение явно вызвано тем, что ВСУ так и не смогли взломать оборону частей ВДВ на Запорожском направлении и огромными потерями 117-й омбр, которая в июле пошла на фарш на рубеже Работино-Вербовое. С июля ни один из этих поселков так и не был взят противником.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8606056.html
Метки: ВДВ, военные преступления, всу, документы, Запорожье
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