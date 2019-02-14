В Липецке десантники и ветераны выступили против концерта Егора Крида

Липецк не рад Егору Криду

Липецк и Калининград стали очередными городами, где родительская общественность развернула кампании против концертов аморальных исполнителей, в чьих песнях содержится пропаганда алкоголя, наркотиков и пошлости. В этот раз под удар попали представитель лейбла Black Star Егор Крид, которого ранее с позором выгнали из Дагестана, и раскрученный в молодёжной среде фрик Элджей, чьи концерты отменяют уже по всей России.

Липецкая областная общественная организация «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» направила в ряд инстанций требование запретить в Липецке концерт певца Егора Крида, запланированный на 4 марта 2018 года. Об этом местным СМИ сообщила Татьяна Ткачёва, пресс-секретарь областной прокуратуры, куда также поступило обращение. Авторы жалобы привели 20 страниц аргументов в свою позицию, сделав акцент на содержании текстов песен и видеоряда клипов.

«Нам известно, что к десантникам обратились родители липецких детей. Взрослые обеспокоены тем, что возрастной ценз концерта 12+, а тексты песен куда взрослее и, соответственно, могут плохо повлиять на детей. Подобное обращение с требованием запрета выступления мы получили впервые, – рассказала Татьяна Ткачёва. – Липецкий союз офицеров ВДВ, помимо прокурора региона, направил свои жалобы в полицию, областное управление Роскомнадзора, управление культуры и искусства и управление молодежной политики. Сейчас мы готовим ответ на заявление, но стоит уточнить, что подобные вопросы — организация концертов — находятся в сфере влияния Роскомнадзора и управления искусства».

Липецкий «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» уже поддержали и другие общественные организации: «Союз борьбы за народную трезвость», общественная организация ветеранов «Боевое Братство» и «Община донских казаков». При этом городские органы власти пока отказываются реагировать на вполне справедливые требования родителей ограничить детей от явно деструктивной музыки и, по заявлениям местных активистов, присылают отписки. В связи с тем, что власти за две недели не приняли конкретных мер, родители начали информационную кампанию по рассылке материалов дела в СМИ и опубликовали петицию, которую уже поддержали около 300 человек.

К чему приведёт такая политика игнорирования запроса общества на создание безопасной информационной среды для детей – вопрос открытый. В Дагестане в адрес Егора Крида в конце концов начали звучать прямые угрозы. Неужели региональные власти Липецка подталкивают ветеранов и офицеров ВДВ к силовым методам решения проблемы? Концерт Егора Крида, запланированный с нарушением законодательства и возрастных ограничений, им дороже спокойной обстановки в городе и безопасности детей?

Ситуация в Калининграде

Другую позицию заняла администрация города Калининграда, где руководство города на основании обращения родителей против концерта Элджея направило заявление в прокуратуру, справедливо отметив, что организаторы концерта нарушили закон «О защите детей от вредной инфомрациии».

Петицию в Калининграде также уже подписали около 300 жителей, не желающих видеть этого исполнителя в своём городе:

«Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество Элджея целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства Российской Федерации, обеспечивающего безопасность детей. Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям. Считаем, что такие гастролёры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России в связи с чем требуем отмены концерта в Калининграде», – отмечается в петиции, в объективности требований которой каждый может убедиться, ознакомившись с текстами исполнителя.

Отрывки из песен Егора Крида

песня «Соси, сука»: «Бери в рот сука, глотай мой *** глубже. Снимай с себя всю одежду, так будет лучше. Я готов на все сто, так, что давай, милая, я тр*хну тебя так, чтоб от оргазма умерла».

песня «Пошла ты»: «Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку.»

песня «Гучи»: «Эта сука — Шанель, эта сука, как Гучи. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука — модель, три подруги для кучи. Эта сука Шанель, эта сука, как Гучи»

песня «Что они знают?»: «Что они знают, те, кто меня не видел, Говорят за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут в друзья те, кто раньше ненавидел, Столько фальши, я как в зале, самый ох*евший зритель»

песня «Потрачу»: «В этой малышке столько с*кса (***) меня бес попутал, Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Но ты, самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой и мы выезжаем домой.»

песня «Зажигалки»: «Назову тебя ласково с*кой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей.»

Отрывки из песен Элджея

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

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В Махачкале 9 сентября должен был пройти концерт Егора Крида. Однако за несколько дней до начала мероприятия, социальные сети заполнили негативные комментарии местных жителей в адрес личности исполнителя и его творчества. Как оказалось, дагестанцы совсем не рады пошлым попсовым песням Крида, и не намерены встречать таких «гостей».

Многие жители региона полагают, что артиста в сексуальном плане больше интересуют мужчины, и негативно отзываются о его творчестве, которое, по их словам, «противоречит культуре Дагестана и не несёт ничего кроме деградации». В регионе широкое распространение получил интернет-мем «Кто пойдёт на концерт Крида – тот петух», отражающий отношение местных жителей, как к самому исполнителю, так и к его фанатам.

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Сначала вводная часть об общей ситуации в рэп-индустрии России. После того, как Дагестан со скандалом выгнал Егора Крида и Элджея за открытую пропаганду пошлости и наркотиков в песнях, то и граждане остальных регионов задались вопросом: «А чем мы хуже?» Неужели Нижнему Новгороду, Якутии, Курску, Брянску и так далее нужны все эти фрики по типу Хаски, Тимати, Фейса, Оксимирона, в текстах песен которых сплошной мат и похабщина? Наверное, ведь нет.

Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);

прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);

концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы.

Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2. Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):

– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе

– Министру социальной политики региона

– Министру образования, науки и молодежной политики региона

– в Министерство культуры вашего региона

– в Прокуратуру вашего региона

– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона

– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

5. По мере сил провести информационную компанию в Интернете: петиция, создание родительского сообщества в социальной сети ВКонтакте, рассылка информации о заявлении/петиции в местные СМИ, общественные организации и региональные страницы в соцсетях.

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/fur2eFOp0hs/