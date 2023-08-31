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Награда Алексея Исаева

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Как-то пропустил в поездках, но бдительные читатели подсказывают, что военный историк Алексей Исаев награжден медалью за заслуги перед отечеством 1-й степени.

Читаю работы Алексея еще с середины нулевых, дома штук 7 или 8 его книг – помимо незабвенного "Антисуворова", самая понравившаяся из многих, про Берлинскую наступательную операцию, а из последних прочитанных про котел в который попала армия Хубе в 1944 году.

В целом, в свое время было немало сделано для забивания последних гвоздей в гроб постылой резунины (а это вопрос не только исторический, но и общественно-политический) + огромный многолетний труд по вопросам популяризации военной истории в массах. Не только большой историк, но и большой популяризатор исторической науки.

С некоторым опозданием поздравляю с заслуженной наградой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8601701.html
Метки: алексей исаев, история, награды
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