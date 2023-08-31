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Из голоса банка – в фильмы 18+

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Мой голос звучит в п0рнo без моего согласия после того, как я записала свой голос для крупного федерального банка. Голоса актеров дубляжа воруют и используют в противоправных целях. Как нам всем защитить себя? Я рассказываю подробно о том, что происходит с голосами и что мы можем сделать для нашей защиты.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ: https://clck.ru/35X973
Текстовая версия https://pikabu.ru/story/iz_golosa_ban… 

00:00 – Введение
01:00 – история обо мне и банке Тинь кофф
06:13 – о моём договоре
07:42 – комментарий второго голоса банка
10:27 – о противоправных действиях с голосом
11:48 – о воровстве голосов
13:17 – о телеграм-ботах
15:46 – что говорят создатели ботов
17:37 – комментарий юриста
21:00 – мошенничество и новые технологии синтезов
22:38 – синтезы мертвых людей
23:12 – ситуация в мире
25:01 – что мы предлагаем
26:02 – ПЕТИЦИЯ О ЗАЩИТЕ ГОЛОСОВ
30:00 – будьте внимательны!
30:55 – что сейчас

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xfhPMKpPQng
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 11945 10699
    Валерий час назад

    • 11945 10699
      Валерий 56 мин. назад

        • 21752 18006
          brahmanВалерий 46 мин. назад

            Вы ролик смотрели?

            • 11945 10699
              Валерийbrahman 43 мин. назад

                Ролик посмотрел. Свои комменты удалил.
                Скажу иначе: не играйте в денежные игры с банками. Нагнут беспринципно. Денежки не пахнут.
                А девушка, все равно, глупенькую играет. И вьюнош тоже. Это сегодня норма. Продала личные данные, а потом спохватилась: ой, дешево. А денег больше не дали. Соответственно, скандалом нужно выбивать. Богема, чё… Не надо вестись на легкие денежки!
                Я не утрирую цинично, просто много подобных возмущений видел и мотивы всегда одни. Денежки!

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