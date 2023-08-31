Мой голос звучит в п0рнo без моего согласия после того, как я записала свой голос для крупного федерального банка. Голоса актеров дубляжа воруют и используют в противоправных целях. Как нам всем защитить себя? Я рассказываю подробно о том, что происходит с голосами и что мы можем сделать для нашей защиты.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ: https://clck.ru/35X973

Текстовая версия https://pikabu.ru/story/iz_golosa_ban…

00:00 – Введение

01:00 – история обо мне и банке Тинь кофф

06:13 – о моём договоре

07:42 – комментарий второго голоса банка

10:27 – о противоправных действиях с голосом

11:48 – о воровстве голосов

13:17 – о телеграм-ботах

15:46 – что говорят создатели ботов

17:37 – комментарий юриста

21:00 – мошенничество и новые технологии синтезов

22:38 – синтезы мертвых людей

23:12 – ситуация в мире

25:01 – что мы предлагаем

26:02 – ПЕТИЦИЯ О ЗАЩИТЕ ГОЛОСОВ

30:00 – будьте внимательны!

30:55 – что сейчас