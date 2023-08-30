Вспоминаем учёного-системщика Никанорова
30 августа 1923 года родился Спартак Петрович Никаноров – учёный, разработавший концепцию конструирования организации и описавший организацию как новый уровень материи. В студии – ученики Спартака Петровича: Виталий Скрипко, вице-президент Ассоциации концептуального анализа и проектирования, и Захирджан Кучкаров, заведующий кафедрой концептуального анализа и проектирования МФТИ.
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