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Откуда должны приходить люди во власть? Олег Яновский

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Преподаватель кафедры политической теории МГИМО и политический консультант Олег Яновский рассуждает о способе непрерывного производства элит и о том, что из западных методик выращивания управленческих кадров мы можем подчерпнуть в России. Ведущий – Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hzg8UTDljNM
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