Откуда должны приходить люди во власть? Олег Яновский
Преподаватель кафедры политической теории МГИМО и политический консультант Олег Яновский рассуждает о способе непрерывного производства элит и о том, что из западных методик выращивания управленческих кадров мы можем подчерпнуть в России. Ведущий – Сергей Харцызов.
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