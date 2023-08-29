Человек идет на Север. Документальный фильм (1972)
Об исследователе арктического Севера, докторе геолого-минералогических наук Николае Урванцеве и его последователях, работающих в городе Норильске Красноярского края, на строительстве Усть-Хантайской ГЭС, на полярной станции СП-19.
ТО Экран 1972
Автор сценария – Станислав Морозов
Режиссер – Юрий Сальников
Оператор – В. Карнаухов
#ЧеловекИдетНаСевер #ДокументальныйФильм #норильск
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