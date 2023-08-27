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“Кто может спастись?” Отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав, в следствии чего со временем Ваш канал может быть удален.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SkCXyEO8n8w
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27 11
    Liberman 45 мин. назад

      А шо кого-то надо спасать? Священник, если он верующий в Бога, должен знать только Бог и только он может знать кто спасется, а кто нет. Кроме того веры сейчас в Бога что-то маловато именно у священников, хотя встречаются до сих пор и истинно верующие, но их мало…

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