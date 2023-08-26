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В поисках Допетровского Питера. Туннели Васильевского Острова

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https://www.citywalls.ru/house27740.html?s=9s5bnahuapu7lo83d5alnab6kq
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1792-grigoryev/
Бусти https://boosty.to/historipi

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WNkGBJtZe0E
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25 9
    Liberman только что

      Да, остатки допотопной Цивилизации, которая на 10 порядков была совершеннее и культурнее современной, но она погибла… Что ждет нас Потом или Огонь с Небес, думаю зависит от Кармы нашей Цивилизации.

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