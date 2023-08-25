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Ископаемый водород и его последствия (Полеванов, Марцинкевич)

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Долгожданный ролик! Водород можно не только производить, но еще и добывать из недр Земли. Выходы природного водорода есть на всех континентах. Академик РАЕН Владимир Полеванов и Борис Марцинкевич обсуждают причины появления водородных колец, теорию водородной земли, опасности дегазации водорода и возможности водородной экономики.

00:00 Водород признан Роснедрами полезным ископаемым
02:45 Теория водородной Земли
05:55 Спор про серебристые облака и причины их образования; теория образования урановых месторождений
11:07 Почему Луна отдаляется от Земли в рамках водородной теории
12:20 Поиски водорода в Австралии
15:45 О воронках на Ямале и взрывах, вызванных водородом
17:50 Сравнения взрывов в Чернобыле и Сасово
19:50 Перспективные районы для поиска водорода в России и Европе
24:39 Про водородную лихорадку
27:45 Про водородную программу России
28:45 Про причины интереса Европы к водороду
32:00 Абиогенная теория происхождения нефти
37:40 Как искать и добывать водород
45:30 Природный водород в мире
46:20 Водород в энергетике и охрупчивание металлов
49:35 Китай как “Великая водородная держава”
53:14 Про “опасность” углекислого газа
55:40 Про необходимость станций контроля выхода водорода

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #ВладимирПолеванов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n1J7OZiPHMA
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