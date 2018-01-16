О будущем человечества в свете явления водородной дегазации планеты

Как говорят в Одессе – «Вы будете долго смеяться», но все это можно осуществить прямо сейчас. И для этого не нужно ничего изобретать принципиально нового. Всё уже есть! И чтобы получить все это – нужно только найти пути и способы организоваться.

• – и желательно, чтобы эта благодать распространялась не на отдельное поместье или элитный поселок, а на обширные регионы с большой численностью населения.

• – и чтобы все это нисколько не разрушало окружающую среду, а напротив, способствовало улучшению экологии;

• – дороги в России всегда будут проблемой, поэтому обязательно, чтобы пища производилась близко к местам проживания, и стоила много дешевле, чем сейчас;

• – а также уверенность в том, что все это без всяких сбоев будет не только завтра, но и в обозримом будущем;

Давайте помечтаем о том, что нам нужно для комфортного существования?



Дорогой читатель, если Вы пробежали глазами написанное выше, то у Вас, скорее всего, появилось желание сразу же выбросить этот текст в мусорную корзину, и не тратить свое время на всякие примитивные благоглупости. Однако не торопитесь, далее в тексте приводятся и обсуждаются только эмпирические факты.

Все, написанное ниже, вытекает из концепции «Изначально гидридной Земли», успешно защищенной в качестве докторской диссертации в Москве в ведущем НИИ АН СССР в 1988 году.



С этой концепцией можно ознакомиться в интернете по книгам: В. Ларин «Наша Земля», изд. 2005 года, (http://hydrogen-future.com/ear… V. Larin “Hydridic Earth …”, Canada, Calgary, 1993.

Фото В. Ларина в заголовке статьи.

Энергетика

Главным следствием концепции «Изначально гидридной Земли» является дегазация водорода из глубинных зон планеты, которая должна происходить циклами. До недавнего времени масштабы этого явления (на современном этапе развития планеты) не были определены по следующим причинам.

Во-первых, в рамках традиционной модели планеты (ядро – железное, остальное – силикатное) этого не может быть в принципе. А кто же будет искать явление, которого не должно быть? Поэтому не только не искали, но даже не задумывались.

Во-вторых, исключительно трудно отобрать представительную пробу водорода в какую-либо емкость (для последующего анализа в лаборатории).



При диффузии в газовой среде и при комнатной температуре молекулы кислорода и азота проходят в секунду примерно 20 см, тогда как водород – более 2 метров, т.е. концентрации водорода очень быстро «растекаются» в атмосфере. Поэтому, если ты не ожидаешь высокого содержания водорода в газовой смеси, и не продумаешь – как его удержать при взятии пробы, то ты его и не поймаешь, или поймаешь следы.

В начале 2000-ных годов в России были изобретены уникальные водородные газоанализаторы (авторы – И.Н.Николаев и А.В.Литвинов – МИФИ). Для этих приборов мы создали методику, позволяющую определять концентрации водорода в подпочвенном воздухе непосредственно в полевых условиях.



Наши экспедиционные работы по водороду начались в 2006 году и продолжаются до сих пор.



Исследования выявили в центральных регионах России струи и потоки глубинного водорода, идущие по водородо-проводам (вертикальным трубообразным зонам), которые на поверхности образуют «кольцевые структуры проседания» в современном рельефе планеты.



Эти «кольцевые структуры» хорошо читаются на космических снимках, особенно там, где распространены черноземные почвы (рис. 1). В настоящее время мы можем утверждать, что водородная дегазация – явление глобальное.







Рис.1. Липецкая область. На снимке из космоса прекрасно видны молодые кольцевые структуры проседания, образованные на выходах водородных струй. Размеры таких структур варьируют от первых сотен метров до нескольких километров. Диаметр кольца в левом верхнем углу снимка около 600 метров.



Образование этих структур сопровождается отбеливанием чернозёмов (уничтожением гумуса в почве) и гибелью лесозащитных полос. Последнее явно свидетельствует о совсем недавнем (современном) заложении этих структур. Площадь территории на снимке около 900 га (или 9 км2).

Можно фантазировать относительно того, что скрывают водородо-проводы на глубине. Скорее всего, это будут: либо водород, либо вода, либо нефть и газ. Возможно все сразу, только каждый «продукт» в своем диапазоне глубин. Но в молодых структурах водород присутствует обязательно (это показывают наши приборы). В ряде случаев нам удавалось сделать замеры в свежем карьере с глубины 4-5 метров, и рядом на поверхности.



И всегда содержание водорода в грунте на дне карьера оказывалось в разы больше. Наличие вертикального градиента свидетельствует о существовании потока. Соответственно, можно полагать, что бурение может вскрыть на глубине притоки водорода с такими концентрациями, которые будут интересны для энергоснабжения.

Русская платформа имеет выходы водорода во множестве мест (можно сказать – повсеместно), а водород – прекрасный энергоноситель. На этой основе можно организовать децентрализованное энергоснабжение, которое будет неуязвимо перед стихийными бедствиями и террористическими актами. Предложения по этому поводу уже несколько лет опубликованы на сайте http://hydrogen-future.com.

Касательно наших попыток осуществить это на практике: документ приходит большому чиновнику, он передает его рецензентам – сторонникам традиционной модели Земли, те говорят – с их научной точки зрения «этого не может быть, потому что не может быть никогда», и вопрос закрыт.

Оставалось надеяться на «Его Величество – Случай» и на «широкую доступность информации в Интернете». В конце концов, нашлись люди, готовые рискнуть финансами, им было интересно узнать – неужели такое реально? Мы составили заявку на лицензию для бурения, отдали ее в «Департамент по недропользованию по центральному федеральному округу (ЦЕНТРНЕДРА)».

Вскоре нас пригласили в это ведомство, где большой чиновник – Зам. Начальника, вежливо сообщил – «В разрешении на бурение вам отказано».

Мы – «По какой причине?»

Чиновник – «Потому что водорода нет в перечне полезных ископаемых!»

Мы – «Так внесите!»

Он – «Это не в моей компетенции».

Мы – «А кто может это сделать?»

Он – «Я не могу вам этого сказать».

Скорее всего, в этом инциденте нет никакой закулисной политики, а просто сказалось естественное во все времена стремление чиновника ничего не делать, если нашлось «законное основание» уклониться от работы.

Однако через несколько месяцев после этой «увлекательной беседы» пришло сообщение из Калгари (Канада), где концепция «Изначально гидридной Земли» хорошо известна, поскольку именно там она была опубликована в 1993 году на английском языке – «Hydridic Earth …».

Добрый день, Владимир Николаевич.

Наша компания Chapman Petroleum Engineering Ltd. (Канада, г.Калгари) осуществляет поддержку в обустройстве водородной скважины в Мали, принадлежащей компании Petroma SA. Изначально, много лет назад, скважина была пробурена в поисках воды, но потом решили бурить дальше, и обнаружили газ. Мы в этом году протестировали эту скважину и подтвердили, что выделяемый газ является водородом на 99%.



Мы установили водородный электрогенератор, который успешно работает и вырабатывает электричество для малийской деревни, в которой находится скважина. Это больше не является коммерческой тайной, вы можете посмотреть видео материал здесь: http://www.petroma-mali.com. Я думаю, что это вызовет у вас интерес, и пожалуйста, вы можете писать мне или по-английски координатору проекта

Денису Бриеру. Мы будем очень рады общению с вами.

С уважением, Светлана Жигатова

31 май в 00:38, 2012.

Lana Simeons (Zhigatova), Office Manager Chapman Petroleum Engineering Ltd.,Calgary

Таким образом, наш прогноз о возможности децентрализованного энергообеспечения на основе водорода подтвержден на практике. И очень жаль, что нам не разрешили сделать это в России.

Небольшая ремарка к сказанному. Наши оппоненты постараются найти (и найдут! кто бы сомневался) «научное» объяснение и глобальному явлению водородной дегазации планеты, и существованию локальных струй водорода, которые можно использовать для энергоснабжения.



Но одно дело – правильно предсказать неизвестные ранее явления, это значит, что концепция работает. И совсем другое – объяснять задним числом факты, обнаруженные вопреки твоим ожиданиям, внося при этом некоторые дополнительные «усложнения» в свои теоретические представления – это означает, что бытующая «теория» не работает, и у неё нет предсказательной силы.

В настоящее время весь Мир мечтает о водородной энергетике. Однако никто не знает – как производить этот водород, чтобы было и дешево и чисто. Но оказывается его не нужно производить, его следует просто брать скважинами, как обычный природный газ-метан. Более того, в рамках нашего понимания планеты, дебит в скважинах, выводящих водород на дневную поверхность, будет сохраняться длительное время – не менее 1000 лет.



И в соответствии с этим, после короткого промежутка времени, когда окупятся затраты на бурение и обустройство скважины, энергоноситель (и энергию) мы будем получать по сути даром. И не где-то там за полярным кругом, а рядом с домом, и нам не надо будет заботиться о путях доставки. Данная ситуация открывает грандиозные перспективы в плане более комфортного обустройства нашей жизни на планете……

Давайте попробуем оценить масштабы водородной дегазации планеты на современном этапе с тем, чтобы понять – стоит ли вообще мечтать о водородной энергетике. С традиционной точки зрения, количество воды на Земле в настоящее время прирастать не может.



Но если сейчас на планете идет дегазация глубинного водорода (рождающего воду), то увеличение объема гидросферы должно быть обязательным. За последние 20 лет уровень океана ежегодно повышался на 3,2 мм. Большинство климатологов объясняют это таянием ледников в связи с глобальным потеплением.



Однако детальные (глобальные!) исследования показали – за счет таяния ледяных покровов можно получить только 1,4 мм ежегодного прироста. Спрашивается – какой процесс каждый год добавляет к уровню океана ещё по 1,8 мм? У климатологов нет объяснения этому парадоксальному явлению, но в свете водородной дегазации планеты именно так и должно быть (см. также дополнение в конце текста).

Соответственно, данные о динамике прироста воды в мировом океане позволяют нам оценить масштабы этой дегазации. Исходя из цифры (1,8 мм), определяем – сколько для такого прироста необходимо водорода.

Кроме того, водород химически активный элемент и на путях своей инфильтрации преобразует некоторые безводные силикаты и окислы в минералы, содержащие гидроксильные группы (OH)n и воду. Эти новообразования имеют существенно меньшую плотность, и поэтому данный процесс преимущественно идет в самых верхних горизонтах коры, где фактор литостатического давления не играет существенной роли. Точно определить значимость этого явления не представляется возможным.



Но геологический опыт понуждает нас полагать, что на реакции с минералами коры водорода расходуется никак не меньше, чем на пополнение гидросферы, а скорее всего, гораздо больше, допустим больше в 2 раза.

Более того, водород утекает от Земли в космическое пространство. Явление это давно известно, но количественные определения сильно разнятся, и во всех этих определениях подспудно присутствует убежденность исследователей в том, что утекающий водород образуется в результате фотолиза воды от солнечной радиации. Процесс фотолиза имеет место, но масштабы его весьма малы. По этой причине и оценки объемов диссипации водорода от Земли, скорее всего, сильно занижены. Очевидно, в свете водородной дегазации планеты эти оценки придется пересматривать. Поэтому пока мы не будем учитывать диссипацию водорода от планеты.

Итак, если к объему водорода, потраченного (за год) на пополнение океана, приплюсовать водород, ежегодно расходуемый на реакции в коре, то одна сотая доля от этого количества может дать энергии больше, чем мы сейчас получаем от угля, нефти, газа и атомных реакторов. Таким образом, водородная дегазация Земли – процесс действительно грандиозный и, соответственно, мечта о водородной энергетике реальна.

Раньше мы опасались, что водород весь химически связывается в коре, и может находиться в свободном виде лишь только на больших глубинах, и поэтому нам не будет от него никакой энергетической выгоды. Но теперь, после 7-ми лет исследований, мы так уже не думаем, поскольку наши газоанализаторы фиксируют именно газообразный водород в подпочвенном воздухе, по сути, на поверхности планеты. Результаты наших полевых измерений были подтверждены анализом проб на газовых хроматографах.

Водород при инфильтрации сквозь земную кору собирается в компактные струи, в объеме которых он превращает полевые шпаты кристаллических пород в разнообразные глины. При этом же образуется вода, которая выносит образующиеся глинистые частицы из зоны реакции. В результате наводится пористость и кавернозность в кристаллических породах, и они становятся проницаемыми. То есть, струи водорода сами и формируют трубообразные водородо-проводы.

Кислород (для образования воды) забирается водородом в основном из окислов железа. В гранитах и гранитогнейсах кристаллического цоколя платформ содержится мало окислов железа. Поэтому в объемах водородо-проводов этот ресурс быстро истощается. В результате генерация воды прекращается, и водород начинает выходить на поверхность в виде газа, который мы ловим своими приборами.

Продовольствие

В почвах Земли повсеместно живут водородные бактерии, которым не нужен солнечный свет. Они умеют соединять водород с кислородом, и за счет этой реакции получают энергию для своей жизнедеятельности. Из почвенных водородных бактерий хорошо изучена «Hydrogenomonas eutropha».



Это мелкая неспороносная подвижная палочка с полярным жгутиком, образующая колонии желтого цвета. Она очень хорошо растет и способна удваивать свою массу за два часа. Только представьте – один грамм бактериальной культуры помещаете в ёмкость, в которой созданы благоприятные условия для роста, подаете туда водород и через 2 дня имеете тонны биомассы.



При этом полученная биомасса отличается высоким содержанием белка хорошего качества, со всеми необходимыми аминокислотами. Именно на нее возлагаются большие надежды.

По мнению микробиологов – водородные бактерии могут стать основой кормовой базы и пищевой промышленности, не зависящей от климата. В принципе, используя водород и водородные бактерии, цивилизация может существенно сократить свою зависимость от поверхности планеты, от солнечного света, растений и фотосинтеза.

В 70-тых годах прошлого века в СССР проводились широкие работы в этом направлении. Они показали положительные результаты при испытании биологической ценности бактериальной массы и ее кормовой пригодности на сельскохозяйственных животных (см. монографию – отчет: Т. Г. Волова и др., «Производство белка на водороде», 1981).



Биомассой из водородных бактерий прикармливали свиней и кур, они давали нормальные привесы, и в мясе не было никаких аномалий; яйценоскость кур также оставалась стандартной. Была создана технология проточного культивирования водородных бактерий, и в монографии подробно описана конструкция и опыт эксплуатации экспериментальной установки (ферментера), созданной в Институте физики им. Л. В. Киренского СО АН СССР. Однако в начале 80-тых годов эти исследования были прекращены по причине чрезмерно больших затрат энергии на производство водорода (тогда получали его путем электролиза воды).

Инициатором этих исследований был Георгий Александрович Заварзин. Мы с ним встретились весной 2011 года. Узнав про водородную дегазацию планеты, он заявил –

«если данное явление действительно имеет место, то это будет революцией в производстве продуктов питания». И еще Георгий Александрович сказал, что они (микробиологи) в свое время планировали провести работу по селекции водородных бактерий и вывести такую породу, которая позволяла бы напрямую получать полноценную пищу для человека, и якобы у них были все основания надеяться на успех в этом деле.

Георгий Александрович Заварзин: с 23 декабря 1976 – член-корреспондент АН СССР, Отделение биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений, специализация «физиология микроорганизмов», с 29 мая 1997 – академик РАН, Отделение биологических наук. Скончался 6 сентября 2011 в возрасте 78-ми лет.

Стоимость продуктов питания из свинины и птицы в основном определяется стоимостью кормов. Совершенно очевидно, что корма, произведенные на основе водородно-бактериальной технологии, будут стоить во много раз дешевле. Соответственно, и цены будут снижаться.

Итак, в свете водородной дегазации планеты ситуация с кормовыми белками кардинально меняется, и работы в этом направлении следовало бы всемерно стимулировать. Засухи, наводнения, ураганы последних лет явно свидетельствуют о нарастающей нестабильности климата на Земле. Все это чревато большими неприятностями и угрожает наступлением голодных времен для обширных регионов планеты. С помощью водородной пищевой промышленности можно будет совсем не зависеть от климата, и производить пищу хоть под землей. Главное, чтобы была скважина, подающая водород, и ферментер с водородными бактериями.

К сожалению, микробиологи в 70-тых не успели опробовать водородно-бактериальные белки в рыбоводстве. Но если и рыба согласится кушать эти корма, то с водородом мы точно не попадем в голодные времена.

Экология

Одна из проблем экологии – автомобильный транспорт, который потребляет в 3 раза больше топлива в сравнении со всеми электростанциями планеты. Эту проблему полностью снимает автомобиль (вернее, электромобиль) на водороде и топливных элементах. С конца 20-го века все ведущие производители включились в «гонку» по созданию лучшей модели на водороде, и к настоящему времени достигли впечатляющих результатов. В Южной Корее (Hyundai) уже начали производить малыми сериями водородные электромобили. И это понятно: они бесшумны, у них нет выхлопа, и во вне они выделяют только чистейшую воду. Для индустриальной и густонаселенной страны это весьма привлекательно. При этом

КПД этих автомобилей доходит до 80%(!), тогда как у двигателя внутреннего сгорания кпд не более 37%. Подумать только, преобладающая доля энергии у нынешних машин идет на выхлоп в виде удушающих и отравляющих газов (СО2 и СО), и мы с этим живем уже более века.

Однако в мировом автопроме водородное направление до сих пор не получило промышленного развития опять же из-за проблем с производством водорода. Но теперь мы знаем, что его не надо производить, его следует забирать скважинами в местах выходов водородных потоков. Естественно ожидать, что эта новость явится хорошим стимулом для инновационного прорыва, и наши мегаполисы станут тихими и чистыми, и в них можно будет дышать.

Теперь поговорим о минусах

Водородная дегазация планеты является причиной ряда других явлений, которые уже негативно сказываются на среде нашего обитания, а в ближайшем будущем угрожают большими неприятностями и даже катастрофами. Здесь мы кратко обозначим некоторые их этих явлений, но обсуждать не будем. Более детально ознакомиться с ними можно на нашем сайте – http://hydrogen-future.com/

Уничтожение гумуса в черноземах.

Обнаружилось – истекающий водород уничтожает черную гумусовую органику (самую ценную часть чернозема). В черноземах содержится 8-10% гумуса – это длинные органические молекулы сложного состава. По соотношению Н:С они относятся к непредельным углеводородам, в которых за счет углерод-углеродных связей сформированы длинные цепочки, кольца и прочие конструкции.



При наложении водородного потока происходит гидрогенизация гумуса – атомы водорода встраиваются между атомами углерода, длинные молекулы распадаются на короткие фрагменты, которые чаще всего оказываются летучими газами и улетают.

В результате черный почвенный слой осветляется, становится светло-серым или бежевым. Разумеется, при этом резко снижается его продуктивность. Можно видеть брошенные поля с кругами (как на рис. 1), на которых агрономы потеряли всякую надежду что-либо вырастить.



Кроме того, водород губительно влияет на флору непосредственно. В местах выходов водородных потоков гибнут деревья и подлесок, а местами даже перестает расти трава. Нам удалось заинтересовать этой проблемой почвоведов. Они провели полевые и лабораторные исследования, и полностью подтвердили нашу точку зрения.

Явление «быстрый карст» и массовые провалы земли.

Образование карстовых полостей и провалов традиционно принято связывать с просачиванием дождевых и снеговых вод. Но эти воды холодные и, по сути, дистиллированные. Поэтому, у них очень низкая способность растворять карбонаты. В данной связи, карст – принято считать явлением «неспешным», растянутым на геологическое время.

Однако, в свете существования водородных потоков, динамика образования карстовых полостей может быть совершенно иной. Зоны истечения водорода непременно должны обводняться.



Эта вода должна быть тёплой (из-за геотермического градиента) и подкисленной разнообразными кислотами (глубинный флюид всегда несет с собой кислотные примеси). Такая вода весьма охотно «съедает» карбонаты, и таким образом, карст может быть быстрым явлением («быстрым» в рамках продолжительности человеческой жизни, а не геологического времени).

В последние годы средства массовой информации все чаще сообщают о провалах грунта. Раньше такого вроде бы не было.

Взрывные воронки и мощные взрывы типа «сасовского».

В Рязанской области в апреле 1991 года случился взрыв, от которого сильно пострадал город Сасово. По оценке специалистов мощность взрыва была порядка 30 тонн в тротиловом эквиваленте. Однако воронка, обнаруженная в 700 метрах от городской черты, оказалась несопоставимо малой (диаметр – 28 м и глубина – 4 м). Такую воронку можно сделать одной тонной тротила.



Кроме того трава и кусты в непосредственной близости от воронки не пострадали ни от ударной волны, ни от высокой температуры. По характеру ущерба, причиненного городу (вырванные окна и двери зачастую находили снаружи строений), взрыв был «объемно-вакуумный». Такие взрывы возможны только при детонации взрывчатой газовой смеси в атмосфере.

По нашему мнению, событие в Сасосо связано с водородной дегазацией Земли. Нашу версию можно найти по адресу: http://hydrogen-future.com/pag… . Здесь для связности изложения отметим лишь некоторые моменты. Подкисленная и теплая вода (особенно если она хорошо подкислена) в карбонатных толщах обязательно будет сильно минерализованной из-за своей химической агрессивности.



Ближе к поверхности, т.е. в условиях более низких температур и давлений, набранная на глубине минерализованность сбрасывается в виде разнообразных гидротермалитов. В результате верхняя часть водородо-провода закрывается колпаком из плотных минеральных новообразований, под которым начинает расти давление газа. И когда оно превышает некий уровень (предел прочности пород на разрыв или скол?) – происходит прорыв струи газа на поверхность.

По нашему мнению, именно от этого на поверхности образовалась воронка, только в нашем понимании она не «взрывная», а «прорывная» или будет лучше сказать – «продувная». Поэтому на траве и кустах рядом с воронкой не обнаружено следов воздействия взрыва. Сам взрыв был в атмосфере, где водород смешался с кислородом воздуха, и образовалось облако гремучего газа. И этот взрыв мог быть только объемно-вакуумным, что естественным образом объясняет, почему во многих случаях окна и двери у домов и строений вырывало наружу.

Сначала нам казалось, что Сасовский взрыв – явление редкое (исключительное и маловероятное). Но теперь, когда установлены масштабы истечения водорода, мы опасаемся, что объемно-вакуумные взрывы могут стать рядовым событием ближайшего будущего (см. http://hydrogen-future.com/tch…).

Водородное охрупчивание железобетонных и стальных конструкций.

Сейчас во многих местах измеренная нами концентрация водорода достигает 1.5-1.7%. Однако при отборе проб подпочвенного газа мы не можем исключить подмес атмосферного воздуха, где водорода практически нет. С учетом этого разбавления реальная концентрация водорода в подпочвенном воздухе может достигать 2.5-3%. Технологам хорошо известно явление катастрофической хрупкости металлов, возникающей при их длительной (месяцы) выдержке в такой газовой смеси.



В результате подземные металлические конструкции и коммуникации могут становиться столь хрупкими, что будут разрушаться от собственного веса инженерных сооружений или при подвижках грунта, даже весьма незначительных. До сих пор при проектировании и строительстве объектов типа АЭС, разрушение которых чревато катастрофическими последствиями, возможность водородного охрупчивания металлов никак не учитывалась. Однако высокое содержание водорода в подпочвенном воздухе обнаружено, и этот фактор необходимо учитывать. (см. http://hydrogen-future.com/pro… )

По всей видимости, придется предусматривать бурение скважин под атомные реакторы с тем, чтобы перехватывать водород на глубине и выводить его на поверхность, как обычный природный газ. И поскольку дегазация водорода – явление глобальное, то в какой-то мере сказанное выше относится ко всем ядерным реакторам, стоящим на земной поверхности.

Взрывы в шахтах

Взрывы в угольных шахтах в последнее время стали случаться все чаще и чаще. При этом системы безопасности часто не фиксируют перед взрывом опасные концентрации метана. В свете водородной дегазации планеты следовало бы узаконить водородометрию в угольных бассейнах.



При содержании в воздухе 4,5% водорода смесь легко воспламеняется. Даже весьма небольшая добавка метана к водороду снижает концентрацию его возгорания ниже 4%. Энергия, инициирующая реакцию горения (и детонации) воздушно-водородно-метановой смеси, столь мала, что это может произойти даже за счет разряда статического электричества, накопившегося на одежде.

Короче говоря, если будет установлено наличие водорода в подземных выработках, то станет понятней, как нужно строить эффективную систему профилактических мер, которая позволит уменьшить возможные риски и потери.

Аномальная жара и засуха в России 2010 года

Метеорологи так и не нашли причину небывалой жаре на европейской части России летом 2010 года. С нашей точки зрения это явление было обусловлено аномально сильными (и продолжительными) морозами предшествующей зимы. Увлажненная земля промерзла и покрылась плотным льдистым панцирем, который препятствовал свободному выходу водорода в атмосферу.



Всю долгую зиму он накапливался в приповерхностной зоне. К началу лета, когда оттаяла нижняя часть заморозки, водород стал выходить в больших количествах. Из-за малого молекулярного веса водорода значительная его часть оказалась над тропосферой. В результате реакции: O3+H2 = H2O+O2 образовалась «дыра» в озоновом слое, солнечная радиация усилилась и установилась жара. Детали этого явления см. на http://hydrogen-future.com/pag…

Заключение и предупреждение

Итак, водородная дегазация Земли обнаружена, и она имеет глобальный характер. В свете этого явления обитателям планеты не следует полагаться на былое и уповать, что раньше мы мол «жили, не тужили», ничего такого не случалось, то уж как-нибудь проживем и дальше. Нет, дорогие земляки-земляне, так не получится. Раньше мы жили без водородной дегазации.



По нашим данным она происходит циклами. Нынешний цикл стал проявляться на поверхности примерно 130 лет назад и с тех пор идет с нарастанием. Современная техническая цивилизация еще не сталкивалась с водородной дегазацией планеты, проявленной в полной мере, а это явление может иметь весьма негативные последствия во многих сферах нашего бытия. Человек не в силах «отключить дегазацию», но может попытаться (хотя бы местами) обратить истекающий водород себе на пользу.

И, по сути, у нас нет выбора. Либо мы начинаем широкомасштабное бурение, чтобы устроить себе райскую благодать с водородной энергетикой. Либо продолжаем игнорировать водородную дегазацию планеты, и тогда нам не избежать больших неприятностей и катастроф в ближайшем будущем, которое, по всей видимости, уже началось.

Итак, Землянин, перед нами альтернатива:

“Ад” или “Рай”

Выбирай!

P.S. Водородная дегазация – явление глобальное, это эмпирически установленный факт! Нефть и газ образуются только там, где есть приток глубинного водорода, и образуются быстро (полностью отработанные месторождения восполняются через 13-15-20 лет).

В данной связи для людей, чей бизнес связан с нефтью и газом,

есть две новости: одна – «хорошая», другая – «не очень».

- Хорошая – нефти и газа на Земле гораздо больше, чем было принято считать.

- Не очень – в ближайшем будущем нефть и газ будут у всех свои собственные.

Очевидные последствия:

Спрос на углеводороды резко упадет, предложение резко повысится. Цены необратимо поползут вниз. Россия, у которой себестоимость добычи выше, чем у остальных производителей, первая останется в проигрыше.

Думайте господа – куда будете направлять инвестиции.

Дополнение к вопросу «О причинах повышения уровня океана».

Повышение уровня океана большинство климатологов связывают с глобальным повышением температуры, которое вызывает таяние ледников и термальное расширение воды. Однако в интервале от 1940 до 1980 годов температура держалась на одном уровне (Рис.2).





Рис. 2. Осредненные аномалии среднегодовой температуры воздуха в России, в Северном полушарии и для земного шара, 1901–2004 гг. Источник: Стратегический прогноз, Росгидромет, 2006 http://www.climatechange.ru/node/117

И за этот же период времени (1940-1980 г.г.) уровень океана вырос примерно на 80 мм (рис. 3), то есть средний прирост составлял 2 мм в год. Причина данного факта климатологам неизвестна, и в качестве таковой мы предлагаем водородную дегазацию Земли.





Рис. 3. Рост уровня океана за период 1870-2008 г.г.





Рис. 4. Согласно измерениям со спутников с 1993 года уровень гдросферы ежегодно повышался на 3,2 мм в год[1]. Это резкое повышение темпа прироста в последние 2 декады можно связать с глобальным потеплением.

Малые ледники поднимают уровень мирового океана на 0,7 миллиметра в год (21 мая 9:17) http://www.gismeteo.ru/news/kl…

Специалисты НАСА провели новое масштабное исследование ледников всему миру с помощью двух спутников, выяснив, как быстро тают ледники и какими темпами повышается уровень моря.

Как оказалось, ледники за пределами Гренландии и Антарктиды, которые составляют около 1 % всего материкового льда, ежегодно теряют в среднем 259 триллионов килограммов массы (средняя цифра за шесть лет проведения исследования). Это приводит к тому, что мировой океан в год поднимается примерно на 0,7 миллиметра. Это равно суммарному вкладу таящих льдов Гренландии и Антарктиды.

«Впервые мы поучили возможность точно выяснить, каков реальный вклад этих ледников в целом в повышение уровня моря. Эти мелкие ледники в настоящее время теряют в массе примерно столько же, сколько и ледовые щиты», — отмечает один из ведущих авторов исследования Алекс Гарднер из Университета Кларка (Вустер, штат Массачусетс).

Исследование показало, что таяние ледников происходит во всех регионах планеты, активнее всего ледники теряют массу в арктической части Канады, на Аляске, в прибрежных районах Гренландии, в южных Андах и Гималаях.

Из этого текста следует:

Малые ледники – 0,7 мм,

Гренландия и Антарктида – 0,7 мм

В сумме – 1,4 мм в год. Современный прирост – 3,2 мм.

3,2 – 1,4 = 1,8 мм в год (откуда взять?)

Мы в своих расчетах масштабов водородной дегазации берем значение – 1,8.

Убедительно? По-моему, да!





В. Ларин, Н. Ларин, А. Никонов, В. Згонник

http://hydrogen-future.com/