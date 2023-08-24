Большая игра вокруг нигерского урана, или будет ли концерт Вагнера в Сахаре
События в Нигере привлекли внимание всего мира. Ждать ли большой конфликт в Западной Африке, насколько Франция зависит от урана из Нигера, каковы перспективы России в Африке и являются ли эти события частью большой геополитической игры обсуждают Глава экспертного совета Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров.
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В Вагнере есть командиры, которые продолжат дело Евгения Викторовича. Есть задачи, озвученные на интервью в Африке, и их никто не отменял.
Стоит обратить внимание на рев двигателей при падении джета. Такое ощущение что они или на форсаже работали перед крушением, или в режиме реверса.