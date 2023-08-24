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Большая игра вокруг нигерского урана, или будет ли концерт Вагнера в Сахаре

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События в Нигере привлекли внимание всего мира. Ждать ли большой конфликт в Западной Африке, насколько Франция зависит от урана из Нигера, каковы перспективы России в Африке и являются ли эти события частью большой геополитической игры обсуждают Глава экспертного совета Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров.

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lo3u08Et6yM
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 19431 10209
    Дмитрий 15 мин. назад

      В Вагнере есть командиры, которые продолжат дело Евгения Викторовича. Есть задачи, озвученные на интервью в Африке, и их никто не отменял.

    • 19431 10209
      Дмитрий 8 мин. назад

        Стоит обратить внимание на рев двигателей при падении джета. Такое ощущение что они или на форсаже работали перед крушением, или в режиме реверса.

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