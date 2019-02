«Северный поток-2» в эпицентре Большой Игры

Известен исторический факт о том, что сильнейшая армия Франции в 1940 году сдала страну гитлеровцам за… 40 дней. Сейчас Франция не продержалась в созданным ею конфликте де-юре – с Германией, а де-факто – с Россией, даже 48 часов…

Да, резкий выпад президента Макрона против газопровода «Северный поток-2» вызвал такой отпор Берлина, что французский всплеск был слит буквально за сутки. Можно предположить, что таким способом Макрон хотел вновь отвлечь внимание своей публики от непрекращающихся протестов «желтых жилетов», да ещё подать знак Трампу: «Мы с тобой, Дональд – русские в Европу с Севера не пройдут». Однако, какой бы ни была задумка обитателя Елисейского дворца, ему пришлось разворачиваться на 180 градусов прямо «на высокой политической скорости», а такие маневры весьма, знаете ли, чреваты… Франция вновь уступила Германии практически «без боя», несмотря на то, что Франция – гордится своим статусом ядерной державы, а Германия в списках ядерных держав не числится вообще.

Эпическая битва уже привлекла внимание европейской прессы. Тем более, что разлад Парижа с Берлином – спустя несколько суток после подписания «Аахенского соглашения» о новом уровне германо-французского сотрудничества (мы писали об этом в материале «Несколько дней из жизни президента Франции») – выглядит достаточно странно, как французский каприз.

И все же давайте попробуем выяснить, чем руководствовался президент Франции, устроив афронт такого масштаба, что в Европе многие вздрогнули.

7 февраля немецкая газета «Süddeutschen Zeitung» сообщила, что Эммануэль Макрон отказался от посещения ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности 15-17 февраля. А это означает, что ожидавшееся совместное заявление лидеров Франции и Германии не состоится. На фоне недавнего подписания в Аахене новость вызвала, как минимум, непонимание – это же прямое нарушение договоренностей о «координации действий». Ещё чернила не высохли.

Оправдания были приведены такие: Макрон, мол, отказался приехать «из-за внутренних проблем» – выступления «жёлтых жилетов» всё никак не прекратятся. Уже кровь пустили. А что с этим делать – помимо обвинений в адрес России и местных фашистов (за что наш МИД сделал французам выговор) – в Елисейском дворце, похоже, не знают. Кстати, визит Макрона в Мюнхен стал бы хорошим поводом переключить внимание его публики не новую тему, однако…

Однако было принято прямо противоположное решение, при этом в Париже зачем-то решили обострить отношения не только с Москвой, но и с Берлином, выпустив заявление о том, что Франция выступает против существующего формата газопровода «Северный поток-2». Более того, накануне голосования в Европейском совете по вопросам ужесточения «газовой директивы ЕС» (которое было инициировано румынами, как заметил известный обозреватель РИА «Новости» Иван Данилов, «в соответствии с самыми смелыми антироссийскими пожеланиями Вашингтона, Варшавы и Киева»), французы обозначили свою позицию – в пику партнерам по «Аахенскому соглашению», резко «изменив милость на гнев».

В Берлине очень удивились: откуда такая прыть? И последовал «окрик» – тихий такой «окрик», после которого немецкая «Deutsche Welle» показала своим читателям следующий Twitt:

Французская пресса постаралась сгладить неловкость. «Спор, который возник между Францией и Германией по вопросу строительства российского газопровода «Северный поток — 2», разрешён, стороны достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза», сухо сообщила парижская газета «Le Figaro». То есть, фронда Макрона против Германии продержалась только считанные часы. Это так по-французски…

После заседания комиссии ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Европейского союза смогли найти компромисс и пришли к соглашению по газопроводу «Северный поток — 2»: «Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможно, благодаря тесной совместной работе Германии и Франции», — сказала Меркель, не педалируя проявившийся разлад. Как комментируют это РИА «Новости», «в документе оставлены все антироссийские пункты, но ко всем сделаны приписки, которые дают право властям Германии их не применять, а также вводить практически любые исключения к правилам самой директивы».

А, ведь, накануне власти Франции устами своего МИД выразили твердое намерение добиваться пересмотра газовой директивы Европейского союза, которая коснётся реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». В частности, вопрос был поставлен о применении правил «третьего энергетического пакета ЕС» ко всем газопроводам с третьими странами, которые проходят по территории стран Евросоюза.

Так что «жесткая позиция» Парижа на деле оказалась вполне себе гибкой. И французские СМИ сообщили, что компромисс по «Северному потоку — 2» найден – на этот строящийся газопровод правила «третьего энергопакета Евросоюза» распространяться не будут. Их смысл в том, чтобы ограничить возможности «Газпрома» на продажи газа в Европе. Там много деталей, с которыми можно ознакомиться, например, здесь – «Третий энергопакет как ключевой фактор отношений России и ЕС». Но сегодня мы не об этом, а о политических играх вокруг проекта «СП-2».

Накануне заседания ЕС 8 февраля в бой пошли американцы. И Макрон, как представляется, вынужден был под них подстроиться хотя бы на этом этапе. Он даже направил в Вашингтон своего министра иностранных дел Ле Дриана, который на встрече с госсекретарем Помпео обсудил, в частности, и такой вопрос (цитата по сайту госдепа): «countering Russia’s destabilizing behavior and promoting regional energy security» («противодействие дестабилизирующему поведению России и содействие региональной энергетической безопасности»). На весь мир «засветились»…

Да, в Вашингтоне Макрону потом ещё припомнят о его стремительном отступлении перед немцами. Но это будет позже. А пока янки решили надавить со своей стороны – так им «СП-2» поперек горла встал.

Ещё бы, этот трубопровод прокладывается по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить транзит российского газа в Европу через Германию в обход территории Украины. Его протяженность свыше 1,2 тысячи километров, а пропускная способность — 55 млрд кубометров в год.

Вот, к слову – трубоукладчик, судно компании «Allseas»:

Фото от shipspotting.com

В эти дни на американской стороне Атлантики началась истерика, которая перебрасывается – заразно же – уже на землю Старого Света. Сначала группа заокеанских послов выдала статью для «Deutsche Welle» «Gastbeitrag: EU muss Kontrolle über Energiesicherheit behalten» («Мнение гостя: ЕС должен сохранить контроль над энергетической безопасностью»), которую с удовольствием перепечатал интернет-ресурс самого госдепа – «Europe must retain control of its energy security».

Обратите внимание на состав авторов – это действующие послы США в Германии, Дании и в Евросоюзе осуществили коллективное вмешательство во внутренние дела европейских государств (sic!). Они призвали европейские страны «пересмотреть свою газовую директиву и принять поправки, которые бы распространили на проект «Северный поток-2» правила регулирования».

Главный посыл этого трио: «Почему компании не из ЕС, такие как «Газпром», могут влиять на конкуренцию на европейском газовом рынке в то время, как они придерживаются более низких стандартов, чем предприятия Евросоюза?» У нас газ, что ли, худшего качества? Или в ЕС полно местного газа, который имеет более высокие стандарты? Демагогия. Бред. Открытый удар по любимой на Западе «конкуренции».

Но вывод это трио напело – тоже мне Pavarotti & Friends… – такой: «Северный поток-2» является не просто проектом для поставки газа в Европу, а «служит для распространения влияния России». Поскольку ЕС зависит от российского газа, то «это создает риски и для самого союза, и для всех западных стран в целом», потому что «СП-2» еще более увеличивает «уязвимость Европы перед российским шантажом в энергетическом секторе». По себе о людях судят… В конце концов, послы США малым хором призвали Европу «сохранить контроль над энергетической безопасностью».

При этом – это их прокол, это они «спалили явку» – послы США прямо указали на Францию, как на страну, от которой зависит решение ЕС по проекту «СП-2». Янки-дипломаты пишут на DW: «Entscheidend sind Deutschland und Frankreich» – «Решающей является позиция Германии и Франции».

Пустили они слезу и по поводу газового транзита через Украину: «Европейские правительства должны показать, что они солидарны с Украиной и отстаивают энергетические интересы её народа – и помочь закрыть этот непродуманный проект («СП-2» – С.Ф.). Европа не должна добровольно передавать контроль над своей энергетической безопасностью противнику. Закрытие проекта дало бы четкий сигнал о том, что Москва не останется безнаказанной со своими агрессиями против своих соседей и вмешивается в нашу демократию». («Europa sollte die Kontrolle über seine Energiesicherheit nicht freiwillig einem Gegner überlassen. Die Abschaltung des Projekts würde die klare Botschaft aussenden, dass Moskau nicht ungeschoren mit seinen Aggressionen gegen Nachbarstaaten davonkommt und damit, sich in unsere Demokratien einzumischen»).

Но, каков слог: «противник», «не останется безнаказанной», «агрессия против соседей», «вмешиваться в нашу демократию». Но это ещё не всё.

Спустя часы подтянулся представитель аппарата госдепа, который в том же духе прокомментировал для корреспондента ТАСС в Вашингтоне достигнутую членами ЕС договоренность по реализации «СП-2». В США на официальном уровне заявляют, что «Северный поток – 2» и вторая ветка «Турецкого потока» представляют для Европы «геостратегическую угрозу». Вы слышите мнение госдепа США – «геостратегическая угроза»! Они испугались русского газа.

Заметим, что подобными формулировками отличается теперь именно дипломатическое ведомство Соединенных Штатов Америки, которое по своим функциям должно вроде бы выступать «партнером» в обсуждении и сглаживании острых моментов. А тут оно переходит на выражения и тон, которые по стилю и смыслу свойственны Пентагону и ЦРУ, но никак не дипведомству. Похоже, что там у них уже одно с другим «в одном флаконе»…

Впрочем, в Германии пресса встретила решение ЕС позитивно. Там уже потирают руки от предвкушения тех дней, когда вентиль от русского газа для Европы окажется в руках Германии. Вот тогда новый «энергетический рейх» получит свою долю контроля над раздачей газа по Евросоюзу. И не этого ли более всего опасаются англосаксы, пока всячески концентрируя внимание на «российской угрозе», но просчитывая ситуацию наперед? Помните знаменитое: «Дружба русских с немцами – это страшный сон англосаксов»? Они же помнят, что «медведь» на старославянском языке – «бер», а столицу Германии зовут «Берлин», почти «берлога»… Оттого и волнуются уже который век.

Впрочем, вернемся к текущим делам. Вот что написал германский журнал «Der Spiegel»: «Трубопровод «СП-2» спасен Германией. На встрече ЕС в пятницу днем в Брюсселе подавляющее большинство проголосовало за компромисс. Германия укрепила свою роль в этом процессе – теперь будет только один регулятор, и это – Германия. Она может вести эти переговоры с РФ от имени ЕС. Теперь Германия теперь играет ключевую роль в процессе. Канцлер Меркель фактически привязала себя к «Северному потоку-2». Она использовала весь дипломатический вес Федеративной Республики, чтобы защитить трубопровод с путинской Россией против давления мощных европейских партнеров, а также США».

Как хотели критики проекта, «Газпром» не сможет быть владельцем добычи, и трубы. Так что предстоят новые сложные переговоры с Россией. Но – и эту тонкость выделяет автор российского аналитического сайта ИА REX – вести их будет… Германия, которая определит конкретные условия исполнения принятых регуляторных норм. Иными словами, «СП-2» становится – в некотором смысле – двусторонним делом России и Германии (sic!). По сути, решать всё будут Москва и Берлин. События подтвердили, что у Германии есть свои особенные интересы не рвать с Россией… Политесы отброшены. Германия четко обозначила, что собственные интересы она намерена отстаивать твердо и не обязательно только через европейские институты, как прежде. Это важный индикатор того, что будет дальше происходить в ЕС, подмечает эксперт ИА REX.

Смесь экономики и политике в проекте «СП-2» видит и комментатор германского еженедельника «Die Zeit» Михаэль Туман (Michael Thumann), который пишет, что реализация проекта обходится Германии все дороже, причем не с экономической, а с политической точки зрения. Экономически строительство нового газопровода вполне выгодно Берлину. Но реализация проекта сопряжена с политическими сложностями, которые Берлин либо упускает из виду, либо не придает им значения. Именно «СП-2» стал причиной трений между Парижем и Берлином, но это – полбеды, важнее то, что «из-за этого проекта растет недоверие к Германии в Европе, и именно он раскалывает Евросоюз». Да, многие младоевропейцы-русофобы очень недовольны происходящим: русский газ с германским контролем вентиля. Заерзаешь здесь…

А далее – просто песня! Михаэль Туман пишет:«Из яйца кукушки, которое подложил Герхард Шрёдер (бывший канцлер ФРГ, ныне – председатель Совета директоров «СП-2» – С.Ф.), вылупился дракон, от которого немцы больше не могут избавиться. Слишком долго они торпедировали все попытки Еврокомиссии унифицировать газовую политику ЕС. Слишком поздно начали думать о компенсационных соглашениях для Украины. И слишком долго полагались на солидарность Франции». Вот это – неожиданная оценка.

В свою очередь комментатор газеты «Die Welt» Кристоф Шлиц (Christopf B. Schlitz) предостерегает, что «помешать планам Германии и России осуществить проект теперь может лишь один человек – президент США Дональд Трамп, если он выполнит свою угрозу наложить санкции на компании, участвующие в строительстве газопровода. Так что не исключено: радость Ангелы Меркель по поводу достижения компромисса с Францией была преждевременной».

По проекту, прокладка «СП-2» должна быть завершена к 2020 году, и газ Германия планирует получить, в лучшем случае, уже на Рождество. Это будет царский подарок Берлину. Однако, в «западной песочнице» есть много «деток», которые хотят такого подарка немцев лишить. Впереди – год, и первый ранд «схватки-2019» вокруг газопровода Берлин выиграл. Надо думать, янки этого так не оставят, а потому год обещает быть сложным. Выигрыш любой стороны – это выигрыш на глубокую перспективу. И за эту перспективу драка ещё только начинается.

Вот и получается, что скоротечная фронда Макрона – это первый пробный шар. И этих «черных шаров» для «СП-2» будет, можно предполагать, ещё немало. Ведь на кону – два стратегических вопроса. Первый: «Кто кого в противостоянии: англосаксы vs Германия + Россия?» И второй вопрос: «Кому достанутся миллиардные доходы от поставок газа в ЕС?» Похоже, что эти две темы, помимо всего прочего, внесут дополнительный раскол в ряды Евросоюза.

Вот так завершился французский поход против Москвы в феврале 2019 года. Самое печальное для Макрона, что Париж показал – он готов «дать слабину», и в США это увидели.…

Однако, есть повод завершить этот материал на духоподъемной ноте на тему «а караван идет». Ведь, даже если Европа начнет закупать сжиженный газ из США, построив у себя приемные терминалы, она рано или поздно на этих же самых терминалах станет загружать себе СПГ с российской пропиской. По той простой причине, что у нас стремительными темпами пошло в гору производство отечественно сжиженного газа, который скоро будет для Европы на порядок дешевле американского – в связи с более коротким плечом доставки сюда морем из России, чем через Атлантику из США.

И вот представьте себе: пойдут газовозы «Газпрома» и «Новатека» в европейские порты, которые местные понастроят для газа американского. А поскольку прижимистые европейцы копеечку считать умеют, как бы «вашингтонский старший брат» от них ни требовал раскошелиться в его пользу, то не факт что они, сложив дебит с кредитом, не предпочтут тот газ, что дешевле. Вот тогда и будем посмотреть, чья цена возьмет…

Кстати, могут и создать под эти поставки СПГ новую российско-европейскую компанию, где место председателя Совета директоров станет очень привлекательно для любого отставного европолитика. Ведь, политика – это продолжение бизнеса другими средствами. Нет?

Сергей Филатов

Источник: http://voicesevas.ru/news/42840-severnyy-potok-2-v-epicentre-bolshoy-igry.html