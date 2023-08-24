Александр Усанин: как я стал вегетарианцем.
Кто такие вегетарианцы и как становятся ими? Откуда они берут витамин В12, а так же незаменимые аминокислоты? Как протекают беременность, роды на вегетарианской диете. Обо всём этом и многом другом – в беседе Палагеи Крыловой и Александра Усанина.
Подарок всем зрителям: рецепт настоящего плова (без мяса): https://usanin.com/blog/vtoroe-mesto-na-konkurse-povarov-istoriya-nastoyashchego-plova
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05:10 Как я стал вегетарианцем?
22:00 Примеры родов на вегетарианстве.
37:18 Богатый рацион вегетарианца.
47:38 Миф про “незаменимость” мяса. Как поднять гемоглобин.
65:29 Примеры известных людей – вегетарианцев.
64:47 Заменитель мяса.
Палагея Крылова: блогер, популяризатор здорового образа жизни. https://www.youtube.com/@Palageia
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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