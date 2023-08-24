Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Александр Усанин: как я стал вегетарианцем.

41 0

Кто такие вегетарианцы и как становятся ими? Откуда они берут витамин В12, а так же незаменимые аминокислоты? Как протекают беременность, роды на вегетарианской диете. Обо всём этом и многом другом – в беседе Палагеи Крыловой и Александра Усанина.
Подарок всем зрителям: рецепт настоящего плова (без мяса): https://usanin.com/blog/vtoroe-mesto-na-konkurse-povarov-istoriya-nastoyashchego-plova
6+

05:10 Как я стал вегетарианцем?
22:00 Примеры родов на вегетарианстве.
37:18 Богатый рацион вегетарианца.
47:38 Миф про “незаменимость” мяса. Как поднять гемоглобин.
65:29 Примеры известных людей – вегетарианцев.
64:47 Заменитель мяса.

Палагея Крылова: блогер, популяризатор здорового образа жизни. https://www.youtube.com/@Palageia

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!

#усанин #вегетарианство #саморазвитие
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y0yzG-R-ncQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как сохранить молодость-Александр Усанин
Интервью с руководителем Премии «На Благо Мира» Александром Усаниным
ТОП-12 добрых фильмов, песен и других произведений искусства определили за 2018 год
109068

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru