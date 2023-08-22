Танкерная Война на подходе: США легализуют Нефтяное Пиратство
Захваченный у Ирана танкер все-таки разгрузят. Иран готовит ответ на захват нефтяных танкеров. Иран пригрозил Вашингтону за разгрузку иранской нефти в США. США приступили к разгрузке конфискованной иранской нефти с захваченного танкера. США начали выгружать краденую нефть с иранского танкера. США потребовали от Ирана освободить нефтяной танкер, захваченный ВМС Корпуса стражей исламской революции КСИР в Оманском заливе. Американские чиновники легализуют пиратство. Танкеры теперь останавливают на основании закона, и количество пиратских атак растет.
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