Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 июня 2020

Иранские танкеры в Венесуэле и доктрина Монро 2.0

О недавней истории с походом иранских танкеров в Венесуэлу, которая не только получила необходимый на текущем этапе бензин, но помогла продемонстрировать, что претензии США на реализацию доктрины Монро 2.0 несостоятельны, что примечательно в свете прямых иранских угроз в адрес США.Специально для ФАН https://riafan.ru/1281636-iran-razrushil-amerikanskuyu-doktrinu-monro-otpraviv-tankery-s-toplivom-v-venesuelu – цинк (полностью статья с картинками и фотографии по ссылке).PS. Уже после написания статьи стало известно, что США ввели новые санкции против Венесуэлы. Американский империализм сердится, что снова получилось не так, как ему хотелось.

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Контрнаступление ЛНА

Интересно развиваются события к югу от Триполи.Отбив атаку про-турецких боевиков и ПНС Ливии на международный аэропорт Триполи и Каср-бин-Гашир, ЛНА перешла в контрнаступление к югу от Гарьяна.Получив подкрепления и новую порцию поставок из-за рубежа, Хафтар повел наступление на стратегически значимый город Гарьян к югу от Триполи, потеря которого, в свое время, сильно осложнила проведение операций по овладению столицей Ливии.Наступление проводится при интенсивной поддержке авиации, артиллерии и китайских ударных БПЛА, которые наносят существенный урон турецким боевикам и войскам ПНС. Вчера была занята Аль-Асабия, а сегодня бои развернулись на ближних подступах к Гарьяну.Отмечаются большие потери ПНС и продвижение войск Хафтара. Очевидно, что при поддержке своих спонсоров, ЛНА пытаются вернуть утраченную в мае оперативную инициативу. Перегруппировка войск после отступления из Западной Триполитании и свежие поставки вооружений, позволили ЛНА вернуться к наступательным операциям.Стоит отметить, что снова возросли потери турецких дронов, что связано с появлением новой партии "Панцирей", которые отмечались в районе Бани-Валида, Тархуна и к югу от Гарьяна. С учетом того, что РФ в свое время продала ОАЭ несколько десятков таких машин, на несколько месяцев такой войны их должно хватить. Турки в свою очередь постараются их выбить в ближайшие недели, но стоит помнить, что и у Турции дроны не бесконечны.Ситуация в районе Гарьяна.Фронт в южном Триполи.Также продолжаются бои в южных районах Триполи в районе лагеря Ярмук, откуда турецкие боевики и войска ПНС пытаются теснить войска ЛНА.Наращивание усилий со стороны спонсоров Хафтара, ставит Турцию в сложное положение, так как для того, чтобы адекватно ответить, ей придется увеличить расходы на Ливийскую кампанию в условиях ухудшающегося экономического положения в самой Турции. Вести дозированную войну "по доверенности" будет становится все сложнее, особенно когда оппоненты продолжают вкладывать солидные ресурсы в Хафтара.Турецкий танк M-60 в Мисурате.Пленные боевики ПНС.Ситуация очевидно будет развиваться.Дипломатические сценарии пока отложены и стороны пытаются добиться своего военным путем. Турция и ПНС Ливии стремяться отбросить войска Хафтара от столицы Ливии, как минимум заняв аэропорт Триполи, Каср-дин-Гашир и Тархуна.ЛНА и ее спонсоры стремятся сохранить плацдарм рядом со столицем и по возможности, возобновить угрозу захвата Триполи. Получится или нет у ЛНА перехватить инициативу, увидим в ближайшие дни.

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